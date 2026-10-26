Mastopexia: levantar as mamas com ou sem prótese? Médico explica

A mastopexia (também conhecida como lifting de mamas) é uma cirurgia plástica que tem como objetivo levantar os seios, reposicionar a aréola e o mamilo, e remover o excesso de pele flácida para devolver um formato mais firme e jovem à região.





O procedimento registrou crescimento de 48,1% no mundo, passando de 772.138 para 1.143.862 procedimentos. Os dados são da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), divulgados em 29 de setembro. O Brasil lidera o ranking mundial, com 219.599 cirurgias, o equivalente a 19,2% do total, à frente dos Estados Unidos, com 155.406 procedimentos, e da Turquia, com 58.330.





No país, a mastopexia já se aproxima do número de cirurgias de aumento mamário com implantes de silicone isolados, que somaram 222.847 procedimentos. A tendência acompanha uma mudança no perfil das pacientes, que buscam não apenas volume, mas também firmeza, sustentação e harmonia das mamas.





O cirurgião plástico Ariosto Santos explica que a mastopexia é indicada para corrigir a flacidez e a queda das mamas, condição conhecida como ptose mamária. "A cirurgia consiste na retirada do excesso de pele, na remodelação dos tecidos e no reposicionamento do complexo aréolo-papilar, formado pela aréola e pelo mamilo. A técnica é definida individualmente, considerando fatores como a quantidade de tecido mamário, a elasticidade da pele, o grau de flacidez e as expectativas da paciente".





O procedimento pode ser realizado com ou sem implantes de silicone . Na mastopexia sem prótese, o cirurgião utiliza o próprio tecido mamário para reconstruir o formato e melhorar a sustentação dos seios. A técnica pode ser indicada para mulheres que possuem volume suficiente, mas desejam corrigir a queda e recuperar o contorno.





“Quando a mulher ainda possui parênquima mamário suficiente e de boa qualidade, conseguimos remodelar a mama utilizando apenas o próprio tecido da paciente, reposicionando o complexo aréolo-papilar”, afirma Ariosto.



