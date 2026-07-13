Botox no pescoço: entenda os benefícios do tratamento para um efeito lifting

O envelhecimento da pele do pescoço é um dos processos mais perceptíveis, mas frequentemente negligenciados na rotina diária de cuidados. Muitas vezes, a atenção se concentra quase inteiramente no rosto, deixando a região logo abaixo esquecida até que os primeiros sinais de flacidez e linhas profundas fiquem evidentes. Entender por que essa área é tão vulnerável e a importância de tratá-la precocemente é essencial para manter a saúde e a sustentação cutânea a longo prazo.





A dermatologista Giane Giro explica que a pele do pescoço é mais fina do que a do rosto e tem menos colágeno e elastina para o suporte estrutural. Além disso, a pele do pescoço possui menos anexos, como glândulas e folículos pilosos. "Isso reduz a 'reserva' para a cicatrização e regeneração da pele. A menor quantidade de glândulas sebáceas leva a uma produção menor da oleosidade natural. Isso favorece o aparecimento de textura mais seca e aparência envelhecida da pele".





Pela anatomia da região, temos menos suporte de tecidos profundos e ligamentos de sustentação do que a face, o que também favorece a flacidez. A pele da região cervical está firmemente ligada ao músculo platisma. "Com a idade, a atividade constante e o afinamento do músculo, surgem bandas proeminentes que agravam o aspecto envelhecido na pele que já é naturalmente fina. Outro fator que contribuiu para o envelhecimento acelerado do pescoço é a exposição constante à luz do sol, que geralmente recebe menos cuidados de fotoproteção que o rosto", diz a médica.



