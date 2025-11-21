Sobrancelha assimétrica

Caso Maíra Cardi: dermatologistas falam dos riscos e cuidados antes de fazer o botox

A toxina botulínica age reduzindo a contração dos músculos responsáveis pelas rugas dinâmicas — aquelas que aparecem quando fazemos expressões, como franzir a testa ou apertar os olhos

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 12:23

Maíra Cardi mostrou como as sobrancelhas ficaram tortas após a aplicação de toxina botulínica Crédito: Reprodução/TikTok/@cardinigro

A ex-BBB e influenciadora digital Maíra Cardi mostrou como as sobrancelhas ficaram tortas após a aplicação de toxina botulínica (botox), em vídeos no TikTok na segunda-feira (17). No vídeo, Maíra mostra a diferença entre as sobrancelhas, que ficaram assimétricas após o procedimento estético.

"Eu fiz e não ficou simétrico. Eu já liguei para a moça e falei 'pelo amor do Senhor, um pegou e o outro não'. Essa sobrancelha aqui, só o diabinho e aqui levantada curvada", explica Cardi mostrando o resultado. "Olha que palhaçada".

No vídeo em que desabafa sobre o procedimento, a empresária explica que terá um casamento sábado do qual será madrinha. "Olha que ridícula que eu estou (...) olha isso, eu estou com a cara endemoniada. Como eu vou assim no casamento? A mulher vai ter que vir arrumar isso aqui. A gente faz para ficar bonita e ficou feio, e agora? Pareço um meme."

Em 2023 a empresária Denize Alves ficou com um olho paralisado e temporariamente sem visão após realizar um procedimento com botox. A toxina botulínica paralisou o olho dela fechado. A visão não foi afetada. Porém, como ela não conseguia abrir o olho sozinha, e não conseguia enxergar. Ela precisava usar as mãos para levantar a pálpebra paralisada.

O uso da toxina botulínica

A toxina botulínica – conhecida como botox – impede que o músculo se contraia, formando as famosas rugas de expressão e rugas na pele. A aplicação tem validade média de seis meses e pode ser feita em várias partes do rosto e corpo. "A toxina botulínica age relaxando temporariamente os músculos que causam as rugas de expressão. Ela impede a contração do músculo, fazendo com que aquela região fique mais suave, descansada e com menos marcas ao longo do tempo", explica a dermatologista Isabella Redighieri.

Na face, a toxina botulínica pode tratar as linhas de expressão e rugas. Já em outras aspectos de saúde, a aplicação pode ser feita para controlar o suor excessivo, aliviar casos de enxaqueca crônica, melhorar quadros de espasticidade dos membros e tratar estrabismo e a contração involuntária das pálpebras.

A dermatologista diz que o tratamento é muito seguro quando realizado por profissional experiente, e utilizado produto de qualidade, com diluição e preparo adequados.

Isabella Redighieri fala sobre os cuidados necessários com a toxina botulínica Crédito: Divulgação Brande Sangi

Os principais riscos são assimetrias, ptose (queda da sobrancelha), piora da flacidez e com sensação de 'peso' (quando aplicado quantidades e pontos não recomendados) Isabella Redighieri Dermatologista

Outros riscos incomuns são alergia (extremamente rara), fraqueza muscular (também muito raro), e resistência à toxina (menos comum, mas possível com uso repetido e frequente). Isabella diz que É relativamente comum, com a aplicação da toxina, ficar com diferenças na altura das sobrancelhas. "Principalmente quando o paciente já tem alguma assimetria prévia. Mas com uma técnica aprimorada, geralmente é algo muito discreto e simples de resolver na revisão do procedimento".

A dermatologista diz que o produto funciona melhor para rugas de movimento, principalmente em fases iniciais, pois conseguem modular a força dessa musculatura evitando que a rugas piorem com e tempo e também evitando que se formem as rugas fixas (aquelas que que já estão marcadas na pele, mesmo em repouso). "Um profissional qualificado e experiente vai realizar a técnica com segurança e eficiência, utilizar produtos de qualidade com diluição correta. E caso haja alguma intercorrência, saberá conduzir e resolver da melhor maneira", diz Isabella Redighieri.

Individualidade

A dermatologista Emilly Neves diz que a toxina bloqueia temporariamente a liberação de acetilcolina, um neurotransmissor que faz o músculo contrair. "Com o músculo mais relaxado, a pele dobra menos e, com o tempo, isso previne a formação e o aprofundamento das rugas".

A médica reforça que a toxina é um procedimento seguro quando bem indicada e aplicada por um profissional qualificado. "Os riscos existem, como em qualquer procedimento, e incluem dor leve, hematomas, assimetrias, queda transitória da pálpebra e, raramente, difusão excessiva da toxina. A escolha do profissional e da técnica minimiza significativamente esses riscos".

Emilly diz que a aplicação não é igual para todo mundo. "O planejamento é feito no consultório de acordo com a pele do paciente, a força dos músculos e o tipo de contração. A melhor forma de evitar é avaliar cuidadosamente e ajustar as doses ponto a ponto. Um olhar experiente faz toda a diferença".

Emilly Neves fala sobre os cuidados necessários com a toxina botulínica Crédito: Divulgação Emilly Neves

É fundamental conhecer profundamente a anatomia e respeitar as doses adequadas Emilly Neves Dermatologista

A toxina é excelente para rugas dinâmicas — aquelas que aparecem com o movimento, como as da testa, glabela (entre as sobrancelhas) e 'pés de galinha'. Ela não trata diretamente as marcas fixas e profundas, mas pode suavizá-las com o tempo ao diminuir a contração muscular repetitiva. "Além de testa, da glabela e da região periocular, ela também pode ser usada para sorriso gengival, bruxismo, contorno do rosto, pescoço e colo, com resultados excelentes. A eficácia depende do padrão muscular e da técnica utilizada", diz Emilly.

