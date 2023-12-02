Dermatologistas explicam os riscos e cuidados antes de fazer o botox

Empresária do ES fica com olho paralisado e sem visão após fazer botox Crédito: Reprodução/Redes Sociais

"Dia 16 de novembro eu fui fazer um botox. Ele deu um pouquinho errado, porque travou o meu músculo, o meu nervo. Os meus olhos continuam a enxergar, porém eles não se movimentam. Estou enxergando apenas por um olho. Vocês só estão me vendo de óculos de sol e vão me ver por um tempo, pois com este olho não consigo enxergar", explicou a empresária pelas redes sociais.

A toxina botulínica – conhecida como botox – impede que o músculo se contraia, formando as famosas rugas de expressão e rugas na pele. A aplicação tem validade média de seis meses e pode ser feita em várias partes do rosto e corpo.

Na face, a toxina botulínica pode tratar as temidas linhas de expressão e rugas, além de ajudar definir o contorno do rosto. Já em outras aspectos de saúde, a aplicação pode ser feita para controlar o suor excessivo, aliviar casos de enxaqueca crônica, melhorar quadros de espasticidade dos membros e tratar estrabismo e a contração involuntária das pálpebras.

Ainda assim, mesmo diante de tantos prós, é importante saber, também, das possíveis complicações que envolvem o procedimento. Entre elas, a ptose palpebral, condição que causa a queda da pálpebra superior e que foi um dos efeitos colaterais do procedimento feito por Denize Alves.

Segundo a dermatologista Pauline Lyrio, a condição que afetou a empresária não é comum e pode ter relação com técnica errada de aplicação. “No caso dessa empresária, o que ocorreu foi uma ptose palpebral grave, que pode ter sido decorrente de aplicação em local indevido ou dose excessiva, com migração da toxina botulínica para a região do músculo elevado da pálpebra, ocasionando a queda da mesma”, explica.

Paulyne Lirio diz que a região dos olhos demanda mais atenção Crédito: Paulyne Lirio

"A ptose palpebral não é uma complicação tão comum, ainda mais da forma como aconteceu com a empresária, em que houve fraqueza generalizada e acentuada da pálpebra. Em geral, quando utilizadas doses adequadas e respeitando os limites anatômicos da musculatura da face, o risco dessa complicação é minimizado" Pauline Lyrio - Dermatologista

A região dos olhos demanda mais atenção por causa dos músculos elevadores da pálpebra. Mas, para Pauline, toda a face é complexa e exige estudo da mímica e anatomia de cada indivíduo para garantir o bom resultado.

“Toda a região da face está passível a esse tipo de complicação. Por exemplo, na região da front, se colocamos uma dose inadequada ou em um local inadvertido, podemos ocasionar a queda do supercílio, o que pode causar dificuldade ou peso para abrir os olhos. Se pesarmos a mão na glabela (região entre sobrancelhas), também pode ocorrer essa ptose. Para tratar bruxismo ou afinar o rosto, podemos ter assimetria do sorriso”, detalha a dermatologista.

Outras possíveis complicações do procedimento são:

Assimetrias faciais temporárias;





Cefaleia (dor de cabeça);





Pequenos hematomas;





Dor ou irritação no local da aplicação.



ESCOLHAS

A dermatologista Renata Bortolini conta que a toxina botulínica é capaz de bloquear a contração muscular e a sudorese dependendo da região onde é aplicada. "É uma medicação versátil que pode ser usada com a finalidade estética de modular a mímica para abertura do olhar, correção do sorriso gengival, prevenção de rugas na face e do pescoço, mas também é aplicada para controlar o suor excessivo, a enxaqueca, o bruxismo, a vermelhidão da rosácea e até da oleosidade da pele".

A médica ressalta que a técnica aplicada é fundamental na hora de realizar ao procedimento. De acordo com Renata Bortolini, buscar por profissionais qualificados é o primeiro passo para garantir um bom resultado.

Renata Bortolini diz que buscar por profissionais qualificados é o primeiro passo para garantir um bom resultado Crédito: Divulgação/ Renata Bortolini

"Quanto mais experiente e mais tempo o profissional estudou sobre aquilo, menor o risco de complicações. O resultado da aplicação da toxina botulínica está muito mais relacionado com a técnica de aplicação do que o produto em si" Renata Bortolini - Dermatologista

Ter expectativas reais e noção do próprio corpo, segundo a dermatologista, são dois pontos importantes para aproveitar os benefícios do procedimento e garantir bem-estar. “Eu costumo dizer que é um gerenciamento do envelhecimento para que você tenha uma beleza que seja compatível com a tua faixa etária. Ou seja, se você tem 60 anos, você será uma mulher bem cuidada de 60 anos, não uma mulher de 60 anos que parece que tem 25, porque não fica compatível. Através dos procedimentos estéticos, podemos fazer com que você envelheça de uma maneira mais confortável”, finaliza.

QUEM PODE FAZER?

As especialistas ainda destacam que o uso do botox para fins estéticos está indicado para adultos, sem consenso sobre idade mínima definida. “Em geral, indico quando já existe o incômodo com as rugas de movimento, visando prevenir as marcas por definitivo”, afirma Pauline Lyrio. Para outros objetivos, é necessária a avaliação médica.

Ainda de acordo com a médica, "o uso é contraindicado em pessoas que possuam doenças neuromusculares, que sintam fraqueza muscular ou que possuam alergia ao produto, além de gestantes e pessoas com expectativas irreais”.

Para garantir maior segurança na hora do procedimento, a dica da dermatologista é dar preferência para os dermatologistas e os cirurgiões plásticos.