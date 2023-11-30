Uma empresária do Espírito Santo ficou com um olho paralisado e temporariamente sem visão após realizar um procedimento com botox. Denize Alves, de 39 anos, de Vila Velha , na Grande Vitória, fez a aplicação no dia 16 de novembro. Quase 15 dias depois, ela ainda está em tratamento, com a pálpebra imóvel, para que o rosto volte ao normal.

O botox paralisou o olho dela fechado. A visão não foi afetada. Porém, como ela não consegue abrir o olho sozinha, não consegue enxergar. Ela precisa usar as mãos para levantar a pálpebra paralisada (Veja vídeo abaixo).

"Dia 16 de novembro eu fui fazer um botox. Ele deu um pouquinho errado, porque travou o meu músculo, o meu nervo. Os meus olhos continuam a enxergar, porém eles não se movimentam. Estou enxergando apenas por um olho. Vocês só estão me vendo de óculos de sol e vão me ver por um tempo, pois com este olho não consigo enxergar", explicou a empresária pelas redes sociais.

Empresária do ES fica com olho paralisado e sem visão após fazer botox: 'Quis ficar bonita, mas ficou muito caro" Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Em entrevista a repórter Any Cometti para o g1, Denize contou que decidiu falar abertamente sobre o caso nas redes sociais, pois já estava há dias postando vídeos de óculos escuros, o que gerou curiosidade de seguidores. O tratamento para o olho voltar ao normal, segundo ela, deve durar mais três meses.

"Durante 11 dias, fiz postagens só de óculos, mas agora tenho que me abrir. Agora, posso viver. Estava me escondendo. Está mais leve depois que estou falando. Antes, chamava as clientes para tomar um café. Hoje, digo: 'A pirata já está aqui esperando vocês'", contou Denize em entrevista ao g1 com bom humor.

A empresária explicou que fez o procedimento para a formatura do filho mais velho dela, três dias antes da festa. Um dia depois da festa, ela chegou a tomar um antialérgico, pois acordou com o rosto inchado e achou que pudesse ser uma alergia.

Porém, na terça-feira (21) seguinte, o quadro piorou. Ela procurou vários médicos e passou por diversos exames. "O botox começou a fazer efeito no domingo. Meu olho começou a fechar, achei que era alergia. Na segunda-feira, tomei antialérgico. Na terça, vi que não era paralisia. Fui a vários médicos, fiz muitos exames. Estou tomando corticoide, fazendo massagem, indo à academia duas vezes ao dia para eliminar a toxina", contou.

O procedimento já era corriqueiro na vida da empresária. Há pelo menos seis anos, ela fazia botox com uma dentista. Porém, desta vez, resolveu trocar de profissional, e fez com uma esteticista.

"Faço sempre com a mesma dentista. Só que eu fiz com outra pessoa dessa vez, que me convenceu a fazer um botox com ela. Eu acreditei que a pessoa estava preparada, só que não. Mesmo assim, ela está dando assistência", explicou. "Eu não aconselho ninguém a fazer botox com pessoas que não têm formação, uma faculdade. O conselho que eu quero deixar é que botox se faz com quem estudou. Isso aconteceu por falta de experiência dela", disse.

Empresária do ES fica com olho paralisado e sem visão após fazer botox: 'Quis ficar bonita, mas ficou muito caro'; veja VÍDEO Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Desde o dia em que o olho de Denize ficou completamente fechado, a vida dela também mudou. A empresária é dona de três lojas na Grande Vitória e dirigia todos os dias para se deslocar entre os locais. Agora, ela não consegue mais dirigir. Além disso, teve problemas de saúde devido ao uso de corticoides.

"Fui tentar dirigir com um olho só, bati o carro. O corticoide fez mal para o meu intestino. Estou com psicóloga para me ajudar, pois é difícil. Tenho que andar atrás de tudo e não consigo fazer as coisas porque quis ficar mais bonita, mas ficou muito caro. Tenho que levar na resiliência, porque muitas pessoas dependem de mim. Tenho que seguir em frente", disse a empresária.

Esta quarta-feira (29) foi aniversário de Denize, que completou 39 anos. Ela contou que queria comemorar em casa, apenas com uma pizza. Mas a família e os amigos a convenceram a fazer uma festa.

"Estou fazendo 39 anos e nós fomos comemorar. A festa foi lá em casa. A vida não pode parar, eu tenho 13 funcionários dependendo de mim, dois filhos pra criar, eu não posso parar".