Táxis vão circular em bandeira 2 durante o mês de dezembro na Grande Vitória

Para quem costuma andar de táxi, é preciso ficar atento aos valores das corridas durante o mês de dezembro na Grande Vitória. O motivo é que os taxistas passarão a circular permanentemente com bandeira 2 a partir desta sexta-feira (1). A medida, que funciona como um 13° salário para a categoria, termina no fim do último mês do ano.

A bandeira 2 já é adotada pelos municípios nos dias úteis, das 20h até às 5h, e nos finais de semana, das 14h de sábado até às 5h de segunda-feira. Confira como funcionará na Grande Vitória.

Cariacica

A Secretaria Municipal de Defesa Social (Semdefes) informou que a bandeira 1 no município custa R$ 4,05 e a bandeira 2 é R$ 4,87.

"É importante que os usuários de táxi de Cariacica solicitem e confiram o taxímetro para um melhor controle de deslocamentos", acrescentou o coordenador de fiscalização do transporte de passageiro individual de Cariacica, Jean Carlos Ramos Duarte.

Serra

No município da Serra, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), a bandeirada inicial (saída) sai por R$ 5,50. Para a bandeira 1, o quilômetro rodado é de R$ 3,12. Já na 2, o valor é de R$ 3,87. “A cada hora parada adiciona-se R$ 23,37. Todas essas tarifas são cobradas pelos taxímetros, aferidos pelo Inmetro a cada ano”, disse a prefeitura, em nota.

Vitória

O prefeito de Vitória assinou, na tarde de quinta-feira (30), o decreto que regulamenta o uso do novo valor, que passa a valer nesta sexta-feira (1º). De acordo com a administração municipal, a bandeirada, valor de partida do táxi, se manterá em R$ 6,20. O quilômetro rodado na bandeira 2 é de R$ 4,80 e a tarifa da hora parada está em R$ 21. O valor da Bandeira 1, que volta a ser utilizada a partir do dia 1º de janeiro de 2024, é de R$ 4.

Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha respondeu, em nota, que a Lei 5577/2014, que dispões sobre execução do serviço de Transporte de passageiros em veículo de aluguel a taxímetro no município de Vila Velha, em seu artigo 32, prevê a possibilidade do taxista utilizar a bandeira 2 em todo mês de dezembro em qualquer dia e horário. Na cidade, a bandeira 1 custa R$4.20, já a 2 sai a R$5.04.

Atualização O texto foi atualizado com informações sobre os táxis da Capital, que foram divulgadas após a publicação da reportagem.