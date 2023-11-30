Mulher mata homem com facada no peito em pracinha de Vitória

Um homem morreu após ser esfaqueado no peito por uma mulher na pracinha de Santo André, em Vitória, na tarde desta quinta-feira (30). Conforme apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, ela confessou o crime à polícia e disse que tudo aconteceu por uma desavença entre os dois, que começou dias antes, e que retornou nesta quinta, quando ele teria a agredido. A mulher contou que, devido à agressão, ela o esfaqueou para se defender.
Segundo a Polícia Militar, a mulher apresentava escoriações devido à luta corporal com o homem. O Serviço de Atendimento de Emergência (Samu/192) foi acionado, mas equipe de resgate, no entanto, constatou o óbito ao chegar no local. O nome dele não foi divulgado.
A mulher foi detida e encaminhada à 1ª Delegacia Regional de Vitória. Segundo a Polícia Civil, até a publicação, a ocorrência estava em andamento no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).