Mulher mata homem com facada no peito em pracinha de Vitória

Um homem morreu após ser esfaqueado no peito por uma mulher na pracinha de Santo André, em Vitória, na tarde desta quinta-feira (30). Conforme apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, ela confessou o crime à polícia e disse que tudo aconteceu por uma desavença entre os dois, que começou dias antes, e que retornou nesta quinta, quando ele teria a agredido. A mulher contou que, devido à agressão, ela o esfaqueou para se defender.