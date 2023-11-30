Corpo do homem que sumiu ao nadar é encontrado em praia da Serra

O corpo do homem que desapareceu ao nadar em Praia Mole, na região de Carapebus, na Serra, no último domingo (26), foi encontrado por volta das 10h da manhã desta quinta-feira (30), na mesma região onde o indivíduo sumiu. Ele não teve nome e idade divulgados.
O Corpo de Bombeiros disse que, conforme testemunhas, o homem estava nadando em frente a um quiosque e em seguida desapareceu. As buscas estavam acontecendo desde às 14h do domingo, foram suspensas na manhã de segunda-feira (27) por conta das condições do mar, mas retornaram na terça-feira (28).
Segundo os Bombeiros, a equipe de mergulho localizou o corpo do homem às 10h da manhã desta quinta-feira e, em seguida, a Polícia Civil foi acionada para recolhimento. Os familiares também já foram acionados para o reconhecimento do corpo.
LEIRIANE SANTANA é aluna do 26º curso de residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Esse conteúdo foi orientado e editado pela editora WANESSA SCARDUA.