Advogado suspeito de ser 'pombo-correio' de facções é preso pela PF no ES

Advogado de Guarapari é preso em operação da Polícia Federal Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Um advogado de Guarapari foi preso durante uma operação da Polícia Federal do Espírito Santo – em apoio à PF do Acre – para cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão de suspeitos de integrarem uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas. A operação ocorreu, na manhã desta quinta-feira (30). O suspeito não teve a identidade informada.

A ação desta quinta-feira teve objetivo principal de prender e colher provas contra advogados que atuavam como 'pombos-correio', transmitindo ordens e recados vindos de membros de facções criminosas que estavam presos em penitenciárias do Estado do Acre, repassando para comparsas que estavam em liberdade.