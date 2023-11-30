Advogado suspeito de ser 'pombo-correio' de facções é preso pela PF no ES

Um advogado de Guarapari foi preso durante uma operação da Polícia Federal do Espírito Santo – em apoio à PF do Acre – para cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão de suspeitos de integrarem uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas. A operação ocorreu, na manhã desta quinta-feira (30). O suspeito não teve a identidade informada.
A ação desta quinta-feira teve objetivo principal de prender e colher provas contra advogados que atuavam como 'pombos-correio', transmitindo ordens e recados vindos de membros de facções criminosas que estavam presos em penitenciárias do Estado do Acre, repassando para comparsas que estavam em liberdade.
No Espírito Santo, a prisão do advogado foi realizada com a presença de representantes da Ordem de Advogados do Brasil (OAB). Segundo a Polícia Federal, os suspeitos faziam parte de um canal de comunicação entre lideranças de facções criminosas no Acre e outros líderes localizados no Estado do Rio de Janeiro.