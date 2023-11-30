Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro da Penha

PM captura gerente do PCV e apreende 2 fuzis e 4 pistolas em Vitória

Marcos Vinicios Guimarães da Silva, conhecido como 'Escavoca', acabou baleado após troca de tiros com militares do Curso de Operações Táticas Motorizadas, na quarta-feira (29)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2023 às 08:31

Publicado em 30 de Novembro de 2023 às 08:31

Três pistolas e dois fuzis apreendidos durante operação no Bairro da Penha
Três pistolas e dois fuzis apreendidos durante operação no Bairro da Penha Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Dois fuzis, quatro pistolas e mais de R$ 54 mil foram apreendidos em ações no Bairro da Penha, em Vitória, na noite da última quarta-feira (29). Em um primeiro momento, segundo a Polícia Militar, houve confronto e um homem de 26 anos foi atingido. O baleado é Marcos Vinicios Guimarães da Silva, conhecido como 'Escaboca', apontado como gerente do tráfico da região, que responde diretamente à facção Primeiro Comando de Vitória (PCV). 
"Indivíduo que é gerente do PCV no Bairro da Penha. É o Marcos Vinicios, do PCV, que recentemente estava coordenando os ataques na região do Terceiro Comando Puro (TCP) no Morro do Macaco, em Tabuazeiro", disse o coronel Douglas Caus, comandante-geral da Polícia Militar, nas redes sociais. 
Suspeito está na lista dos criminosos procurados pela PM no Complexo da Penha
Marcos Vinicios Guimarães da Silva, conhecido como 'Escaboca' Crédito: Divulgação Polícia Militar e Montagem A Gazeta
Segundo o coronel, alunos do Curso de Operações Táticas Motorizadas estavam patrulhando o local quando teriam sido recebidos a tiros, momento em que houve confronto. "Um dos agressores foi alvejado e socorrido ao hospital. Foram apreendidos dois fuzis calibre 5,56 e três carregadores; três pistolas calibre 9 mm e sete carregadores; aproximadamente 200 munições de fuzil e pistola e 120 papelotes de haxixe", completou Caus. 
Em outubro de 2018, Marcos Vinicios foi flagrado junto com outros suspeitos ostentando armas em plena luz do dia no bairro São Benedito, em Vitória. No vídeo, ele sorria com uma pistola em uma das mãos, caminhando com tranquilidade pela rua. Já naquela época, Marcos tinha na ficha 12 detenções, apenas duas após ser maior de idade. As outras 10 foram atos infracionais quando era adolescente. Assista ao vídeo abaixo:

Mais de R$ 54 mil apreendidos

Mais de R$ 54 mil foram apreendidos com suspeito no Bairro da Penha
Mais de R$ 54 mil foram apreendidos com suspeito no Bairro da Penha Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, cerca de meia hora após a primeira troca de tiros, a PM teria visto outros suspeitos em outro ponto do bairro. Mais uma vez, eles tentaram abordar os criminosos, mas eles correram. Um deles, de 28 anos, foi alcançado pelos militares e com ele os agentes encontraram uma pistola e R$ 54.227,00.
Segundo a polícia, o suspeito seria um dos responsáveis pelo recolhimento e guarda do dinheiro ilícito do tráfico de drogas realizado pela facção PCV, daí a quantidade encontrada com ele. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bairro da Penha Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Infarto silencioso: entenda os riscos e veja como se proteger
Imagem de destaque
Lula reafirma candidatura e fala em 'compromisso cristão'
Imagem de destaque
Delegação capixaba fica em 7ª em prova nacional de kart

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados