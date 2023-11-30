PM captura gerente do PCV e apreende 2 fuzis e 4 pistolas em Vitória

Três pistolas e dois fuzis apreendidos durante operação no Bairro da Penha Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Dois fuzis, quatro pistolas e mais de R$ 54 mil foram apreendidos em ações no Bairro da Penha , em Vitória , na noite da última quarta-feira (29). Em um primeiro momento, segundo a Polícia Militar , houve confronto e um homem de 26 anos foi atingido. O baleado é Marcos Vinicios Guimarães da Silva, conhecido como 'Escaboca', apontado como gerente do tráfico da região, que responde diretamente à facção Primeiro Comando de Vitória ( PCV ).

"Indivíduo que é gerente do PCV no Bairro da Penha. É o Marcos Vinicios, do PCV, que recentemente estava coordenando os ataques na região do Terceiro Comando Puro (TCP) no Morro do Macaco, em Tabuazeiro", disse o coronel Douglas Caus, comandante-geral da Polícia Militar, nas redes sociais.

Marcos Vinicios Guimarães da Silva, conhecido como 'Escaboca' Crédito: Divulgação Polícia Militar e Montagem A Gazeta

Segundo o coronel, alunos do Curso de Operações Táticas Motorizadas estavam patrulhando o local quando teriam sido recebidos a tiros, momento em que houve confronto. "Um dos agressores foi alvejado e socorrido ao hospital. Foram apreendidos dois fuzis calibre 5,56 e três carregadores; três pistolas calibre 9 mm e sete carregadores; aproximadamente 200 munições de fuzil e pistola e 120 papelotes de haxixe", completou Caus.

Em outubro de 2018, Marcos Vinicios foi flagrado junto com outros suspeitos ostentando armas em plena luz do dia no bairro São Benedito, em Vitória. No vídeo, ele sorria com uma pistola em uma das mãos, caminhando com tranquilidade pela rua. Já naquela época, Marcos tinha na ficha 12 detenções, apenas duas após ser maior de idade. As outras 10 foram atos infracionais quando era adolescente. Assista ao vídeo abaixo:

Mais de R$ 54 mil apreendidos

Mais de R$ 54 mil foram apreendidos com suspeito no Bairro da Penha Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, cerca de meia hora após a primeira troca de tiros, a PM teria visto outros suspeitos em outro ponto do bairro. Mais uma vez, eles tentaram abordar os criminosos, mas eles correram. Um deles, de 28 anos, foi alcançado pelos militares e com ele os agentes encontraram uma pistola e R$ 54.227,00.