Flagrado ostentando arma em Vitória já foi detido e solto 14 vezes

Alexandre Costa Júnior, de 19 anos, já foi detido pela polícia e solto pela Justiça em 14 oportunidades Crédito: Divulgação/PM

Um dos criminosos identificados, Alexandre Costa Júnior, de 19 anos, já foi detido pela polícia e solto pela Justiça em 14 oportunidades. De acordo com dados da PM, 13 ocorrências dele aconteceram ainda na adolescência. Depois dos 18 anos, ele foi detido no dia 31 de maio deste ano, por tráfico e associação ao tráfico. Entre atos infracionais durante a adolescência estão o tráfico de drogas, associação ao tráfico, tentativa de homicídio, roubo de veículo e porte ilegal de armas. Nos vídeos divulgados pela PM (veja abaixo), Alexandre Costa Júnior aparece com uma pistola na mão e em um dos momentos do vídeo aponta a arma para cima.

Outro suspeito flagrado nas imagens e que já foi detido várias vezes pela polícia é Marcos Vinícius Guimarães da Silva, de 21 anos. No vídeo, ele sorri com uma pistola em uma das mãos, caminhando com tranquilidade pela rua. Marcos Vinícius tem 12 detenções, apenas duas após ser maior de idade. As outras 10 foram atos infracionais quando era adolescente.

Marcos Vinícius tem 12 detenções Crédito: Divulgação/PM

O terceiro identificado foi Jeferson da Hora Cordeiro, de 20 anos. Ele já foi detido quatro vezes durante a adolescência, por conta de tráfico de drogas. Após os 18 anos, ele foi detido no dia 18 de outubro do ano passado, enquadrado na Lei Maria da Penha.

De acordo com a Polícia Militar, três homens que aparecem nas imagens ainda não foram identificados. Dois deles estão portando submetralhadoras, enquanto caminham pelas ruas do morro São Benedito.

Jeferson da Hora Cordeiro (na moto), de 20 anos, já foi detido cinco vezes Crédito: Divulgação/PM

"CLIENTES DA PM", DESABAFA CORONEL

O comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar coronel Geovânio, durante entrevista ao Bom Dia Espírito Santo nesta quarta-feira (10), afirmou que os criminosos que aparecem no vídeo acabam voltando às ruas por brechas na legislação.

"É importante fazer uma análise (nos vídeos) porque a gente vê um dos indivíduos, identificado como Alexandre Costa Junior, esse rapaz foi preso por tráfico em 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, e a última passagem dele foi dia 31 de maio de 2018. São 14 passagens desse indivíduo e outros qualificados estão ali também, o Jeferson da Hora Cordeiro, com passagem por 'Maria da Penha' e tráfico cerca de cinco, seis vezes. Ou seja, pessoas que são clientes nossas ", ressalta o comandante.

Segundo Geovânio, as imagens dos criminosos armados foram feitas em uma 'janela de oportunidade' devido às eleições, pelo policiamento ser reforçado nos locais de voto.