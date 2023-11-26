Homem desaparece ao nadar no mar em praia de Carapebus, na Serra

Praia de Carapebus, Serra Crédito: Ricardo Medeiros

ATUALIZAÇÃO: Após publicação desta matéria, o corpo do homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira (30) pelo Corpo de Bombeiros. O texto foi atualizado.

Um homem desapareceu no mar de Praia de Mole, em Carapebus, na Serra, no começo da tarde deste domingo (26). Segundo populares, ele estava nadando em frente a um quiosque na região minutos antes de desaparecer. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta de 14h, e enviou uma equipe de mergulho – que realizou buscas, mas não encontrou o indivídio.

Segundo os Bombeiros, "os trabalhos foram suspensos pelas condições do mar e falta de visibilidade e há previsão de retomada na manhã de segunda-feira (27)". O homem que desapareceu não teve nome e idade divulgados.

Em atualização, os Bombeiros informaram que, durante a manhã de segunda-feira, militares, com o apoio da equipe de guarda-vidas, retomaram as buscas de maneira superficial, tendo em vista a falta de condições para mergulho. Já perto das 17h, a corporação destacou que as buscas ainda estavam sendo feitas. "Uma extensão de 4 km de faixa de areia foi percorrida pelas equipes, mas, até o momento, a vítima não foi localizada", afirmou, também em nota.