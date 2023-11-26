Homem é assassinado e corpo é achado enrolado em tapete em Cachoeiro

O corpo de um homem foi encontrado às margens da ES 488, na localidade de Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (26). Segundo a Polícia Militar, havia sinais de perfurações por tiros no tórax, cabeça e braços, e o cadáver estava enrolado em um tapete, em um saco plástico.
Pessoas que passaram pelo local viram o corpo e acionaram os militares. No local, a PM constatou o cadáver e fez contato com a Polícia Civil, que encaminhou o corpo para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, e reforçou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Segundo a corporação, detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.