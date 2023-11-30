Assaltantes rendem e roubam mulheres no Centro de Cachoeiro

As imagens de uma câmera de segurança flagram a ação dos criminosos. De acordo com a polícia, uma equipe viu o crime e os suspeitos fugindo em seguida. Um deles foi detido após uma breve busca . Uma arma falsa foi apreendida. Ao lado dele havia um celular no chão. O segundo indivíduo, ao perceber que seria abordado, fugiu deixando a bolsa de uma das vítimas para trás. Ele não foi localizado.