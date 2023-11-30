Assaltantes rendem e roubam mulheres no Centro de Cachoeiro

Duas mulheres foram rendidas e roubadas por uma dupla de assaltantes na tarde dessa quarta-feira (29) no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu na ponte municipal. Segundo a Polícia Militar, um dos suspeitos foi detido e o outro, conseguiu escapar.
As imagens de uma câmera de segurança flagram a ação dos criminosos. De acordo com a polícia, uma equipe viu o crime e os suspeitos fugindo em seguida. Um deles foi detido após uma breve busca . Uma arma falsa foi apreendida. Ao lado dele havia um celular no chão. O segundo indivíduo, ao perceber que seria abordado, fugiu deixando a bolsa de uma das vítimas para trás. Ele não foi localizado.
Segundo a Polícia Civil, o detido, de 31 anos, foi encaminhado para a delegacia regional do município e autuado em flagrante por roubo qualificado, sendo encaminhado ao sistema prisional.