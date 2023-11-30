Papai Noel dos Correios: prazo para entregar presentes é estendido

Os Correios aguardam os presentes nas agências e na loja da campanha localizada no Shopping Vitória. Quando o prazo terminar, os presentes serão separados e entregues nas escolas antes do fim do ano letivo. No Espírito Santo, cerca de 6.500 crianças, de quase 100 unidades de ensino cadastradas, escreveram cartinhas para o Papai Noel dos Correios. São crianças matriculadas até o 5º ano na rede pública de todo o Estado e que residem em regiões de vulnerabilidade social.