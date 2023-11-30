Papai Noel dos Correios: prazo para entregar presentes é estendido

O prazo para retorno dos presentes na campanha Papai Noel dos Correios, em 2023, foi estendido do dia 1º para 5 de dezembro. Na prática, quem pegou a cartinha de uma ou mais crianças terá mais tempo para comprar os presentes, e aqueles que ainda não escolheram uma criança poderão ainda aderir à campanha. Apenas 25% dos presentes foram entregues em agências dos Correios, mas 87% das cartas em todo o Espírito Santo já foram "adotadas".
Os Correios aguardam os presentes nas agências e na loja da campanha localizada no Shopping Vitória. Quando o prazo terminar, os presentes serão separados e entregues nas escolas antes do fim do ano letivo. No Espírito Santo, cerca de 6.500 crianças, de quase 100 unidades de ensino cadastradas, escreveram cartinhas para o Papai Noel dos Correios. São crianças matriculadas até o 5º ano na rede pública de todo o Estado e que residem em regiões de vulnerabilidade social.
Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha. No Shopping Vitória, a entrega pode ser feita em dias de semana das 10h às 22h, no sábado das 10h às 22h e domingo das 14h às 21h. Confira todos os detalhes da campanha Papai Noel dos Correios.