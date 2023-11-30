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Natal feliz

Papai Noel dos Correios: prazo para entregar presentes é estendido

Publicado em

30 nov 2023 às 12:56
O prazo para retorno dos presentes na campanha Papai Noel dos Correios, em 2023, foi estendido do dia 1º para 5 de dezembro. Na prática, quem pegou a cartinha de uma ou mais crianças terá mais tempo para comprar os presentes, e aqueles que ainda não escolheram uma criança poderão ainda aderir à campanha. Apenas 25% dos presentes foram entregues em agências dos Correios, mas 87% das cartas em todo o Espírito Santo já foram "adotadas".
Os Correios aguardam os presentes nas agências e na loja da campanha localizada no Shopping Vitória. Quando o prazo terminar, os presentes serão separados e entregues nas escolas antes do fim do ano letivo. No Espírito Santo, cerca de 6.500 crianças, de quase 100 unidades de ensino cadastradas, escreveram cartinhas para o Papai Noel dos Correios. São crianças matriculadas até o 5º ano na rede pública de todo o Estado e que residem em regiões de vulnerabilidade social.
Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha. No Shopping Vitória, a entrega pode ser feita em dias de semana das 10h às 22h, no sábado das 10h às 22h e domingo das 14h às 21h. Confira todos os detalhes da campanha Papai Noel dos Correios.
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Alberto Borém

Estagiário / [email protected]
Alberto Borém
Grande Vitória

Foragido por morte durante briga em bar em Vila Velha é preso

Publicado em 14/04/2026 às 18:43
Rafael do Espirito Santo Silva, de 20 anos,, é considerado foragido por homicídio
Rafael do Espirito Santo Silva, de 20 anos, foi preso nesta terça-feira (14) Crédito: PCES/DIvulgação
Um homem foi preso nesta terça-feira (14), no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido no ano passado. O suspeito é Rafael do Espírito Santo Silva, de 20 anos, que estava foragido. Segundo a Polícia Civil, ele foi localizado após denúncia e tentou fugir pelos fundos da residência, mas foi alcançado e contido pelos policiais.
Ele é investigado pela morte de Rodrigo Pereira dos Santos Bona Barbosa, de 30 anos, ocorrida em novembro de 2025, em um bar no bairro Rio Marinho. De acordo com o delegado Cleudes Júnior, a vítima tentou intervir em uma discussão entre um casal durante uma festa no local. "Possivelmente, o casal estava sob efeito de álcool e drogas e não gostou da interferência, o que gerou uma nova discussão com a vítima", detalhou o delegado.
Após a desavença, Rafael se armou e perseguiu a vítima, que tentou fugir, mas foi atingida por disparos nas costas. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. A reportagem entrou em contato com a corporação em busca de informações sobre os procedimentos adotados com ele. Se houver retorno, o texto será atualizado.
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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Mobilidade

Sistema Transcol faz teste com ônibus mais econômico na Grande Vitória

Publicado em 14/04/2026 às 16:46
Um novo modelo de ônibus, mais benéfico para o meio ambiente, começou a ser testado pela Ceturb-ES na Grande Vitória. O ônibus 12984 que vai integrar a frota do Sistema Transcol durante alguns meses, é um veículo modelo O500 M 1928/59, da Mercedes-Benz, que permite transportar quase 20% mais passageiros do que as alternativas atuais, sem poluição adicional.
Ele tem a lataria prateada, diferente dos coletivos já utilizados (na cor predominantemente branca), e conta com 14 metros de comprimento, sendo 1,5 metro mais longo do que um ônibus padrão, o que representa uma capacidade de transporte de até 14 passageiros a mais, sendo oito sentados e seis em pé.
Conforme destacou a Ceturb-ES, por meio de nota, "trata-se um veículo com cadastro temporário para testes oferecido pela fabricante, que cedeu o ônibus em comodato para que as concessionárias do Sistema Transcol realizem testes de desempenho e consumo nas mais diversas linhas que operam na Grande Vitória".
A Companhia reforçou que, no momento, é somente um teste, mas foram aplicados os adesivos de identificação do Transcol para que os passageiros possam identificá-lo como parte do sistema.
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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Medida de segurança

Trecho da Linha Vermelha segue interditado em Cachoeiro até domingo (19)

Publicado em 14/04/2026 às 16:39
Interdição acontece nas proximidades do Museu Ferroviário, no centro de Cachoeiro de Itapemirim está interditado até o domingo (19)
Interdição acontece nas proximidades do Museu Ferroviário, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, até o próximo domingo (19) Crédito: Reprodução/ Google Street View
Um trecho da Linha Vermelha, nas proximidades do Museu Ferroviário, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está interditado até o domingo (19). A medida, segundo a prefeitura, é para garantir a organização e segurança durante as festividades do evento ‘Festival do Rei - Gastronomia & Cultura’.
De quinta (16) até sábado (18), a Estação da Linha Vermelha terá apresentações de jazz e MPB, e restaurantes estarão comercializando pratos em homenagem ao cantor cachoeirense. Para o tráfego, a orientação aos condutores é que, neste período, planejem as rotas com antecedência e utilizem vias alternativas, já que o bloqueio permanecerá ativo até o domingo.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Sepetiba

Liderança do tráfico de drogas no Sul do ES é preso no Rio de Janeiro

Publicado em 14/04/2026 às 16:32
Liderança do tráfico no Sul do ES é preso no Rio de Janeiro
O homem foi preso em solo fluminense e não ofereceu resistência  Crédito: Polícia Penal
Um homem, apontado pela polícia como uma das lideranças do tráfico de drogas em Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, em Sepetiba, na segunda-feira (13). Contra ele, segundo a Polícia Penal, havia mandados de prisão por condenações de mais de 23 anos.
O nome do preso não foi revelado. A prisão aconteceu em uma ação conjunta de inteligência de forças de segurança capixabas, Setor de Inteligência da Polícia Penal do Espírito Santo (DIPP), com apoio operacional da Polícia Civil fluminense.
No momento da abordagem, o indivíduo foi surpreendido e não ofereceu resistência. Segundo a polícia capixaba, mesmo fora do estado, ele continuava coordenando atividades ilegais de forma remota. O homem será reconduzido ao sistema prisional capixaba para início do cumprimento da pena.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Norte capixaba

Idosa de 82 anos morre atropelada por caminhão em Conceição da Barra

Publicado em 14/04/2026 às 16:27
Testemunhas disseram à Polícia Miliar que a mulher caiu embaixo do veículo, ela morreu ainda no local
Vítima morreu no local do acidente Crédito: Leitor A Gazeta
Uma idosa de 82 anos morreu atropelada em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (14). Segundo testemunhas informaram à Polícia Militar, a vítima teria caído embaixo do veículo antes do acidente. O nome da mulher não foi divulgado. 
A motorista do caminhão, que presta serviços para uma distribuidora de bebidas, realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para a ingestão de álcool. Por se tratar de um acidente fatal, a condutora foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Procurada por A Gazeta, a empresa proprietária do caminhão lamentou a morte da idosa e reforçou que está colaborando com os órgãos públicos no processo de investigação do caso.

Correção

15/04/2026

Diferentemente do informado em versão anterior deste texto, quem conduzia o caminhão era uma mulher, e não um homem. A informação foi corrigida.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Violência

Adolescente é baleado por suspeitos que estavam em moto em Linhares

Publicado em 14/04/2026 às 14:12
Um adolescente de 17 anos ficou ferido após ser baleado no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na segunda-feira (13). A vítima relatou à Polícia Militar (PM) que saía de um beco quando dois suspeitos, em uma motocicleta, se aproximaram. O passageiro efetuou disparos em sua direção e, em seguida, a dupla fugiu.
De acordo com a PM, o adolescente foi socorrido por testemunhas e levado a um hospital da cidade. O nome da unidade não foi informado.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Colisão

Morre segunda vítima de acidente entre motos na BR 259, em Colatina

Publicado em 14/04/2026 às 13:24
Morre segunda vítima de acidente entre duas motos em Colatina
Morre segunda vítima de acidente entre duas motos em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta
Morreu no hospital, na segunda-feira (13), a segunda vítima do acidente entre duas motocicletas registrado nas proximidades do distrito de Itapina, na altura do km 72 da BR-259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Arthur Sallema de Souza, de 21 anos, estava internado no Hospital Estadual Sílvio Avidos desde domingo (12), quando ocorreu a colisão.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há, até o momento, informações sobre a dinâmica do acidente. Uma das vítimas, identificada como Nata Felipe Domingos de Souza, de 19 anos, morreu ainda no local da colisão. A terceira vítima, uma jovem de 18 anos, foi socorrida e não corre risco de vida.
O corpo de Arthur foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. O caso segue sob investigação, segundo a Polícia Civil.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Polícia

Homem é assassinado em casa ao tentar escapar de ataque em Jaguaré

Publicado em 14/04/2026 às 11:54
Um homem de 29 anos foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (14), no bairro Novo Tempo, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Segundo testemunhas, ele estava sentado na rua com outras pessoas no momento dos disparos. Ao perceber os tiros, a vítima tentou se proteger e correu para dentro de uma casa, mas acabou sendo atingida.
A perícia foi acionada, e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Jaguaré. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Carreta tomba e interdita trecho da BR 101 em Alfredo Chaves

Publicado em 14/04/2026 às 11:44
Carreta tomba em Alfredo Chaves
Carreta tomba em Alfredo Chaves Crédito: Redes sociais
Uma carreta tombou e interditou o km 353 da BR 101, em Alfredo Chaves, na Região Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (14). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há interdição total no sentido sul da rodovia (Rio de Janeiro) e bloqueio parcial no sentido norte (Vitória).
Uma pessoa ficou ferida e será encaminhada ao Pronto Atendimento de Iconha, segundo a Ecovias Capixaba. Ainda não há informações sobre a liberação total do trecho. 
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Na cadeia

Foragido por violência doméstica é preso durante festa no Norte do ES

Publicado em 14/04/2026 às 11:41
Um homem de 34 anos, que estava foragido da Justiça por violência doméstica, foi preso durante a Festa da Carne de Sol, em Montanha, no Norte do Espírito Santo, no domingo (12). Segundo a Polícia Civil, havia contra o suspeito um mandado de prisão preventiva em aberto por crimes previstos na Lei Maria da Penha. O nome dele não foi divulgado.
De acordo com a corporação, o homem foi identificado em tempo real pelas 72 câmeras de segurança do evento e monitorado discretamente pelas equipes até o momento da abordagem. Mesmo em meio à multidão, a ação foi realizada de forma estratégica pelas polícias Civil e Militar, sem causar tumulto entre os participantes da festa. Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
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