Homem nu causa confusão em avenida e joga bicicleta em carro na Serra

Um homem nu causou uma confusão na Avenida Brasília, no bairro Serra Dourada II, na Serra, ao atingir um carro jogando uma bicicleta sobre o veículo na noite de quarta-feira (29). Os vídeos, gravados por alguns segundos, mostram que o homem sem roupa tenta arrancar o retrovisor de uma caminhonete, anda pela rotatória e joga a bicicleta no carro que passava pela avenida. O homem que aparece no vídeo sem roupa aparenta estar em surto.
Assim que recebeu os vídeos, a reportagem de A Gazeta procurou os órgãos responsáveis pela segurança na cidade. Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada com a informação de que um indivíduos estava circulando sem roupa pela região. Militares realizaram uma patrulhamento na região, mas o indivíduo não foi localizado. Também procuradas, a Polícia Civil e a Guarda Municipal informaram que não foram acionadas para a ocorrência.