Polícia investiga morte de bebê de 4 meses após briga em Cariacica

Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica, onde criança morreu Crédito: Claudio Postay | PMC

A Polícia Civil investiga a morte de uma criança de quatro meses que teria morrido após uma briga que ocorreu em um residencial no bairro Antônio Ferreira Borges, em Cariacica . Testemunhas contaram à Polícia Militar que dois homens discutiam, na tarde da última terça-feira (28), quando um deles deu um soco no outro e este acabou caindo em cima do bebê. O menino chegou a receber socorro, mas não resistiu e foi a óbito nesta quinta (30).

Consta no boletim da PM que militares foram acionados para irem ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, também no município, na manhã de quarta (29). No local, uma assistente social relatou que a criança deu entrada na unidade chorando muito, por volta das 8 horas. Após um exame de raio-x, constatou-se que ela tinha lesões internas.

Devido à gravidade do quadro de saúde, ainda segundo a profissional, havia a suspeita que o menino tivesse sido agredido. Essa versão, no entanto, foi confrontada com a chegada de uma liderança da comunidade onde fica o residencial, que deu mais detalhes sobre a suposta briga.

O homem confirmou a história: que após o soco, um dos envolvidos caiu e foi imediatamente retirado de cima da criança. Nesse momento, o bebê teria começado a chorar, mas parou assim que a mãe lhe pegou no colo. À noite, o pequeno começou a reclamar novamente, e o casal, então, resolveu levá-lo ao médico.

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A PM frisou que tanto o pai, quanto a mãe foram ouvidos, separadamente, e apresentaram a mesma versão dos fatos.

O que diz a família

A repórter Vivia Lima, da TV Gazeta, foi até o residencial em Cariacica e conversou com a mãe da criança. Sem se identificar, ela contou que tentou socorrer a criança ainda na quarta (28), no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha. O ortopedista da unidade, no entanto, teria dito que o menino não precisava ser internado e apenas enfaixou um dos braços dele.

Como o pequeno continuou com muitas dores e apresentando alguns sintomas, ele retornou ao PA de Alto Lage.

Posicionamento do Himaba

Em nota divulgada nesta sexta (1º), o Himaba lamentou o ocorrido e informou que o paciente "recebeu atendimento prévio em seu município [Cariacica] e posteriormente encaminhado para avaliação de um ortopedista do hospital".

"O profissional o avaliou e solicitou exame de Raio-X, que não constatou nenhuma fratura. O paciente foi medicado e a família orientada a retornar em dois dias para reavaliação. A direção destaca que está à disposição da família para oferecer mais esclarecimentos sobre o caso", destacou.

Investigações

Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o serviço de transporte de cadáver da corporação foi acionado na manhã desta quinta-feira (30), por volta das 11h, no PA de Alto Lage. O corpo da vítima do sexo masculino, de quatro meses, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser feito o exame cadavérico. Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte.