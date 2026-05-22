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'Bumbum de Mounjaro': o que é e como melhorar a flacidez?

Não é um efeito colateral direto ou uma reação química do remédio na região, mas sim uma consequência natural de um processo de perda de peso acentuada e veloz

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 15:41

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

22 mai 2026 às 15:41
“Bumbum de Mounjaro”
Com o uso do medicamento pode acontecer a perda de volume e flacidez
 shutterstock

O termo "bumbum Mounjaro" (ou Mounjaro butt, em inglês) é uma expressão que surgiu nas redes sociais para descrever uma mudança estética específica: a perda de volume, flacidez ou caimento na região dos glúteos após um emagrecimento rápido provocado pelo uso do medicamento Mounjaro (tirzepatida).


Esse fenômeno não é exclusivo do Mounjaro; ele também é frequentemente associado ao Ozempic e a outros medicamentos da classe dos análogos do GLP-1 utilizados para o tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade.


O "bumbum Mounjaro" não é um efeito colateral direto ou uma reação química do remédio na região, mas sim uma consequência natural de um processo de perda de peso acentuada e veloz. Pode ocorrer a perda de volume, firmeza e sustentação dos glúteos após uma redução rápida de peso.


Segundo o cirurgião plástico Ariosto Santos, o impacto não acontece apenas na região glútea, mas em todo o corpo, já que há diminuição da gordura subcutânea e também perda de massa muscular.


O especialista explica que o emagrecimento intenso em curto período faz com que a pele nem sempre acompanhe a nova forma corporal na mesma velocidade, o que pode resultar em flacidez e alteração do contorno dos glúteos. “A pele precisa de um tempo maior para acomodar a perda de peso. Em muitos casos, as pacientes recorrem à cirurgia plástica para ajustar o novo visual”.


O médico destaca ainda que a prática de exercícios físicos é importante durante o processo de emagrecimento para preservar a musculatura e minimizar os impactos estéticos. Ele também alerta para a importância do acompanhamento profissional, já que perdas muito aceleradas podem comprometer nutrientes importantes para a qualidade da pele.


Entre os procedimentos que podem ajudar a recuperar volume e firmeza dos glúteos estão enxerto de gordura, prótese glútea e, em casos mais acentuados, o lifting glúteo. “Mas a prática de exercícios físicos deve ser incrementada nesses casos de emagrecimento com uso de canetas emagrecedoras”, reforça. 

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