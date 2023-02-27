Rosto de Ozempic: veja novo efeito colateral associado ao medicamento

Médicos dizem que o rosto de quem usa Ozempic pode parecer magro, murcho e flácido Crédito: Shutterstock

O Ozempic, tratamento de diabetes tipo 2, ganhou notoriedade nos últimos anos como aliado no emagrecimento de pessoas obesas ou com sobrepeso. "É um medicamento que contém o princípio ativo semaglutida, utilizado para tratar a diabetes 2", diz a endocrinologista Gisele Lorenzoni.

A medicação é indicada e usada para o tratamento de obesidade e sobrepeso em pacientes diabéticos. Além de tratar o diabetes tipo 2 e reduzir a produção de insulina no sangue - que é a proposta do medicamento -, ele reduz o esvaziamento gástrico, fazendo com que a digestão fique mais lentificada, promovendo saciedade. "Ele tem uma ação melhor para controlar a glicemia se for associado a dieta e exercícios. E também é utilizado junto a outras medicações para diabetes quando, sozinho, não consegue controlar os níveis glicêmicos", explica Gisele Lorenzoni.

Por causa do 'efeito secativo', o Ozempic passou a ser indicado “off label” (fora da bula) por médicos, apesar de não ter aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nem da empresa que o fabrica, a Novo Nordisk, para ser usado visando o emagrecimento. Porém, Gisele Lorenzoni alerta que só vale a pena tomar após criteriosa avaliação individual do paciente. "Só podemos prescrever uma medicação se houver respaldo científico e avaliação criteriosa do paciente".

Agora, um novo problema relacionado ao medicamento começa a preocupar os dermatologistas, o chamado “Ozempic face” ("Rosto de Ozempic", em tradução livre). Médicos ligados ao ramo da estética começam a ver os efeitos que perder muito peso rapidamente pode ter no rosto. A repercussão ganhou as redes sociais depois que algumas pessoas relataram ter ficado com o rosto “velho” após uso da droga. Ao The New York Times, uma usuária relatou: “meu corpo parecia ótimo, mas meu rosto parecia exausto e velho” após fazer a manipulação do medicamento.

A cirurgiã-plástica facial Jennifer Levine, disse ao jornal nova-iorquino, que o rosto de quem usa Ozempic pode parecer magro, murcho e flácido. "Pense em uma uva-passa em vez da uva tradicional. A face e a pele com aparência ocas, caídas e flácidas são marcas comuns do 'rosto de Ozempic'”.

O EFEITO

De acordo com a dermatologista Giane Giro, o Ozempic possui uma substância injetável, a semaglutida, que provoca perda de peso em um curto período de tempo, trazendo impacto não só na aparência do corpo, mas também do rosto. “A perda de peso rápida acentua a flacidez, faz o rosto parecer encovado, murcho e com aparência de cansaço, características observadas em muitos pacientes que utilizaram o medicamento”, alerta.

A médica explica que o rosto possui compartimentos de gordura que dão volume e sustentação às estruturas da face, transmitindo a aparência jovem e saudável. "O emagrecimento rápido promove uma redução do volume desses compartimentos de gordura, trazendo a percepção de flacidez e de envelhecimento da pele. Além disso, uma grande perda de peso em um curto período de tempo pode vir acompanhada de deficiência de nutrientes essenciais, que terão impacto na qualidade da pele", diz Giane Giro.

Não é o medicamento em si o responsável pelas alterações na pele, mas a rápida perda de peso. "A aparência envelhecida acontece pela rápida perda de peso, não é um efeito direto da medicação e sim, uma consequência do tratamento. O rosto pode parecer mais flácido após emagrecimento rápido por outros motivos, como a cirurgia bariátrica, por exemplo", diz a dermatologista.

"Ter um pouco de gordura facial definitivamente nos ajuda a envelhecer melhor. O rosto envelhece de maneira global, e as alterações acontecem na pele, nos músculos, nos ligamentos e nos ossos. Um dos fatores envolvidos nesse processo é a absorção e a mudança de posição nos compartimentos de gordura faciais. A perda de gordura facial deixa a sensação de rosto derretido, acentua as rugas e os sulcos."

VOLUME FACIAL

A dermatologista conta que para aqueles que sofrem com o 'rosto de Ozempic', existem procedimentos estéticos que podem ajudar. O tratamento deve repor o volume facial perdido e estimular a produção de colágeno, para que a pele melhore a elasticidade e a firmeza, se adequando a nova estrutura da face.

"O ácido hialurônico pode ser aplicado na região dos compartimentos de gordura, devolvendo a sustentação facial perdida com o emagrecimento. O resultado é imediato, mas recomendo que essa reposição de volume seja feita aos poucos, aguardando a estabilização do peso do paciente", diz Giane Giro.

Outro tratamento indicado são os bioestimuladores de colágeno injetáveis, como o ácido polilático e hidroxiapatita de cálcio. "Eles melhoram a densidade e a firmeza da pele, tendo efeito a longo prazo", conta a dermatologista. Também é importante manter uma alimentação equilibrada para garantir o suporte nutricional adequado para a pele.

EMPRESA NÃO RECOMENDA O USO OFF-LABEL DO OZEMPIC

A empresa Novo Nordisk, que fabrica o Ozempic, ressalta que não recomenda o uso off-label do medicamento. "É importante ressaltar que a companhia não endossa ou apoia a promoção de informações de caráter off label, ou seja, em desacordo com a bula de seus produtos. O Ozempic®, aprovado e comercializado no Brasil para diabetes tipo 2 e cujo princípio ativo é o mesmo do Wegovy ™, não possui indicação aprovada pelas agências regulatórias nacionais e internacionais para obesidade", explica a companhia.