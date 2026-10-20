AVC: saiba identificar os primeiros sinais e quando chamar o Samu

O Brasil vive também um momento importante de avanço na organização do cuidado ao AVC. Em setembro, o tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS) foi reforçado com a sanção de projeto de lei que prevê a ampliação da oferta de medicamentos trombolíticos na rede de urgência e emergência.





Os medicamentos trombolíticos podem ser utilizados no tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e do AVC isquêmico. No AVC, atuam na dissolução do trombo que obstrui o vaso sanguíneo, permitindo restabelecer a circulação cerebral. Quando administrados rapidamente e nos pacientes adequadamente selecionados, aumentam a chance de uma boa recuperação e reduzem o risco de sequelas.

“Essa lei representa um avanço histórico para ampliar o acesso ao tratamento do AVC no Brasil. No AVC, cada minuto conta: levar o tratamento adequado para mais perto do paciente significa aumentar a chance de sobrevivência e, principalmente, reduzir as sequelas”, afirma Sheila Martins.

Também em setembro, o Ministério da Saúde instituiu o Comitê de Acompanhamento da Implementação das Linhas de Cuidado dos Agravos Cerebrovasculares e Cardiovasculares Tempo-Dependentes: AVC e IAM. O grupo tem entre seus objetivos definir estratégias, critérios e parâmetros para qualificar a assistência aos pacientes que sofreram infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral.