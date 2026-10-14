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#Secuida Cast

Vídeo: o que é infarto e como prevenir? Cardiologista explica os sinais

O atendimento de urgência nos primeiros minutos pode ser determinante para reduzir o risco de morte

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 16:45

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

14 out 2026 às 16:45
Guilherme Sillva e Melchior Luiz Lima
O jornalista Guilherme Sillva recebe o cardiologista Melchior Luiz Lima Divulgação

O infarto agudo do miocárdio é a maior causa de mortes no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. A estimativa é de que ocorram entre 300 mil e 400 mil casos por ano no país e, a cada cinco a sete episódios, uma pessoa morra. Diante de uma suspeita, o atendimento de urgência nos primeiros minutos pode ser determinante para reduzir o risco de morte, como explica o cirurgião cardiovascular Melchior Luiz Lima, da Rede Meridional, no #Secuida Cast


O principal sinal de alerta é a dor ou o desconforto na região do peito, que pode irradiar para as costas, rosto e braço esquerdo e, mais raramente, para o braço direito. Confira o episódio!

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