Vídeo: o que é infarto e como prevenir? Cardiologista explica os sinais

O infarto agudo do miocárdio é a maior causa de mortes no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. A estimativa é de que ocorram entre 300 mil e 400 mil casos por ano no país e, a cada cinco a sete episódios, uma pessoa morra. Diante de uma suspeita, o atendimento de urgência nos primeiros minutos pode ser determinante para reduzir o risco de morte, como explica o cirurgião cardiovascular Melchior Luiz Lima, da Rede Meridional, no #Secuida Cast.





O principal sinal de alerta é a dor ou o desconforto na região do peito, que pode irradiar para as costas, rosto e braço esquerdo e, mais raramente, para o braço direito. Confira o episódio!