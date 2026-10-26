AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Rayan brilha e Bournemouth aprofunda crise no Manchester United
Futebol Internacional

Rayan brilha e Bournemouth aprofunda crise no Manchester United

Evanilson marcou outro dos três gols do Bournemouth

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 15:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 out 2026 às 15:15
Rayan x Manchester United
Rayan x Manchester United Dave Thompson/AP Photo
Os atacantes Rayan e Evanilson ajudaram a aprofundar a crise do Manchester United. Neste domingo (25), os brasileiros marcaram na vitória do Bournemouth por 3 a 0 sobre os Red Devils, em pleno Old Trafford, pela oitava rodada do Campeonato Inglês.
Além de Rayan e Evanilson, Tavernier completou o placar para garantiu os três pontos para o Bournemouth. Tanto Rayan como Evenilson chegaram a 4 gols cada nesta temporada pelo clube inglês.
Rayan abriu o placar para o Bournemouth aos 37 minutos, finalizando de primeira após cobrança de falta de Tavernier. Cinco minutos depois, foi a vez do atacante inglês aproveitar um cruzamento para ampliar. Aos 25' do segundo tempo, Evanilson fez um golaço ao briblar Lammens e finalizar de longe.
Com o resultado, o Manchester United chegou a oito jogos sem vencer na temporada, sendo seis na Premier League. Os Red Devils são apenas o 16º colocado, com sete pontos. Já o Bournemouth subiu para a 13ª colocação, com nove pontos.
Liverpool vence o Brighton
Em confronto direto na parte de cima da tabela da Premier League, o Liverpool fez 2 a 0 no Brighton, em Anfield, também neste domingo.
Pascal Gorss, contra, e Isak marcaram os gols do Liverpool, que chegou aos 15 pontos e é o quarto colocado do Campeonato Inglês. O time do goleiro Alisson está um ponto atrás do próprio Brighton, terceiro colocado.
Resultados deste domingo no Campeonato Inglês
Hull City 1 x 1 Brentford
Liverpool 2 x 0 Brighton
Manchester United 0 x 3 Bournemouth
Crystal Palace 0 x 2 Newcastle
Sunderland x Leeds - 13h30
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantora natural de Vitória apresenta sucessos de Rita Lee no Fest Gastronomia 2026
Luiza Dutra promete noite de homenagem à Rita Lee em show no Fest Gastronomia 2026
Imagem de destaque
CBN Vitória terá edição especial direto do Porto de Vitória em comemoração aos 120 anos
Neymar e Savio Pereira Sampaio na partida entre Santos x Bahia
CBF divulga áudio do VAR em expulsão de Neymar contra o Bahia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.