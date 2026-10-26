Rayan brilha e Bournemouth aprofunda crise no Manchester United

Os atacantes Rayan e Evanilson ajudaram a aprofundar a crise do Manchester United. Neste domingo (25), os brasileiros marcaram na vitória do Bournemouth por 3 a 0 sobre os Red Devils, em pleno Old Trafford, pela oitava rodada do Campeonato Inglês.
Além de Rayan e Evanilson, Tavernier completou o placar para garantiu os três pontos para o Bournemouth. Tanto Rayan como Evenilson chegaram a 4 gols cada nesta temporada pelo clube inglês.
Rayan abriu o placar para o Bournemouth aos 37 minutos, finalizando de primeira após cobrança de falta de Tavernier. Cinco minutos depois, foi a vez do atacante inglês aproveitar um cruzamento para ampliar. Aos 25' do segundo tempo, Evanilson fez um golaço ao briblar Lammens e finalizar de longe.
Com o resultado, o Manchester United chegou a oito jogos sem vencer na temporada, sendo seis na Premier League. Os Red Devils são apenas o 16º colocado, com sete pontos. Já o Bournemouth subiu para a 13ª colocação, com nove pontos.
Liverpool vence o Brighton
Em confronto direto na parte de cima da tabela da Premier League, o Liverpool fez 2 a 0 no Brighton, em Anfield, também neste domingo.
Pascal Gorss, contra, e Isak marcaram os gols do Liverpool, que chegou aos 15 pontos e é o quarto colocado do Campeonato Inglês. O time do goleiro Alisson está um ponto atrás do próprio Brighton, terceiro colocado.
Resultados deste domingo no Campeonato Inglês
Hull City 1 x 1 Brentford
Liverpool 2 x 0 Brighton
Manchester United 0 x 3 Bournemouth
Crystal Palace 0 x 2 Newcastle
Sunderland x Leeds - 13h30