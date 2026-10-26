Bolsonarismo supera petismo no ES, mas Lula bate um milhão de votos no 2º turno

Lula (PT) venceu no país no domingo (25), foi reeleito e vai exercer a Presidência da República pela quarta vez, um feito histórico. No Espírito Santo, entretanto, o petista perdeu, foi superado por Flávio Bolsonaro (PL): 56,37% contra 43,63%, 13 pontos percentuais de diferença.





Mas Lula cresceu no estado, tanto em relação ao resultado de 2022 quanto em comparação com o primeiro turno da eleição de 2026.





O presidente, desta vez, ultrapassou a marca de um milhão de votos no Espírito Santo, mais precisamente 1.001.965. No primeiro turno, foram 850.028 (37,76%).





Flávio, por sua vez, foi escolhido por 1.294.504 eleitores do Espírito Santo no domingo (25).









E mais: comparando-se o resultado do primeiro turno, Flávio ganhou mais 61.310 votos no estado, ao passo que Lula conquistou mais 151.937 eleitores.









manifestação que atravessou a Terceira Ponte no sábado (24) ilustra isso. Isso não diminuiu o fato de que o bolsonarismo segue mais forte que o petismo por aqui, mas mostra que, apesar de todos os pesares, o movimento pró-Lula está vivo.