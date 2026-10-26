Bolsonarismo supera petismo no ES, mas Lula bate um milhão de votos no 2º turno

Em 2022, Lula recebeu 926.767 votos no estado, o que representou 41,96%. Os 43,63% de agora, portanto, são ligeiramente maiores. Jair Bolsonaro (PL), naquele ano, superou o petista entre os capixabas, foi escolhido por 1.282.145 eleitores (58,04%).
O presidente, que completa 81 anos na terça-feira (27), vai exercer seu último mandato a partir de janeiro de 2027.
O desafio dos petistas e da esquerda como um todo no Brasil é não perder tração sem a figura de seu principal líder. Aliás, o próprio Lula não se esforçou para consolidar um herdeiro político competitivo.
No Espírito Santo, o cenário é ainda mais complicado, já que o PT perdeu força nos últimos pleitos, tanto nas eleições gerais quanto nas disputas municipais.
A sigla teve algumas vitórias em 2026, sim: reelegeu Jack Rocha para a Câmara dos Deputados, que bateu o recorde de mulher mais votada do estado na história para a Casa
, além de ter sido a segunda mais votada entre os candidatos e candidatas para a cadeira em Brasília.
O deputado estadual João Coser, presidente estadual do PT, foi eleito deputado federal.
Na Assembleia, o partido conquistou três cadeiras, com Açucena, Karla Coser e Júlio da Fetaes.