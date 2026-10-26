Quem foi derrotado junto com Ricardo Ferraço no ES em 2026

A derrota de Ricardo Ferraço (MDB) é também a derrota do ex-governador Renato Casagrande (PSB) no Espírito Santo. O socialista foi o principal apoiador e, ao fim e ao cabo, quem "bancou" politicamente a candidatura do emedebista.





Não seria exagero dizer que Casagrande perdeu na mesma proporção que Ricardo, apesar de que o socialista, ao contrário do aliado, vai ter mandato no ano que vem, já que foi eleito senador.





Ricardo quase foi derrotado já no primeiro turno, uma vez que o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) alcançou 49,65% dos votos na primeira etapa do pleito.









Como consequência, para ser reeleito o governador teria que provocar uma virada histórica e inédita: vencer no segundo turno superando os 15,59 pontos percentuais de vantagem do adversário.





A campanha de Ricardo melhorou no segundo turno, ele herdou votos do petista Helder Salomão, que ficou em terceiro lugar no dia 4 de outubro, e se aproximou de Pazolini na corrida, mas não foi o suficiente. O placar foi de 52,17% a 47,83%.





A diferença de 4,34 pontos percentuais mostra que a derrota não foi acachapante, muito ao contrário. Na prática, porém, o fato é que Ricardo Ferraço não será mais o governador a partir de 6 de janeiro de 2027.



