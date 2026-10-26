Quem venceu junto com Lorenzo Pazolini no ES em 2026

A eleição do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) no domingo (25) não chega a surpreender, considerando que ele foi o candidato mais votado no primeiro turno na disputa pelo governo do Espírito Santo. O resultado, desta vez, entretanto, não foi elástico. O adversário de Pazolini, o governador Ricardo Ferraço (MDB), chegou perto. A diferença entre os dois foi de 4,34 pontos percentuais (52,17% a 47,83% dos votos).





Mas isso estabelece alguns marcos históricos. Pela primeira vez, os capixabas escolheram um governador declaradamente de direita, ou centro-direita.





O atual chefe do Executivo estadual, Ricardo Ferraço (MDB), ostenta o mesmo rótulo ideológico, mas foi eleito vice-governador, em 2022. Assumiu o comando do Palácio Anchieta após a renúncia de Renato Casagrande (PSB).









A conclusão do pleito, desta vez, representa não apenas a ascensão de Pazolini ao governo, mas de seus aliados do PL, com destaque para a vice, Eliane Leal, indicada pelo presidente estadual do partido, o senador Magno Malta.



Ainda não se sabe o real tamanho que o partido de Magno vai ter no governo Pazolini — o governador eleito não respondeu isso diretamente durante a campanha — , mas, de qualquer forma, a sigla vai subir a escadaria do Palácio Anchieta com o ex-prefeito.

No segundo turno, o candidato do Republicanos que, aliás, apresenta-se como "o verdadeiro partido conservador do Brasil", ganhou novos parceiros, também de siglas de centro-direita.

Exemplos são o União Brasil do deputado estadual Marcelo Santos e o Podemos do deputado federal Gilson Daniel. Gilson, cabe frisar, apareceu ao lado de Ricardo na reta final, apesar do posicionamento da direção nacional do Podemos em favor de Pazolini.

PSD do prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos, também se perfilou com Pazolini na segunda etapa do pleito. do prefeito de Colatina,