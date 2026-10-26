Richarlison posta "tatuagem" de Lula nas costas após polêmica com Flávio

O atacante capixaba Richarlison, da Seleção Brasileira e do Tottenham, comemorou nas redes sociais, neste domingo (25), a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições. Com uma imagem gerada por IA, ele acrescentou uma imagem de Lula à tatuagem nas costas, onde tem desenhado os rostos dele mesmo, de Ronaldo Fenômeno e de Neymar (que declarou apoio público a Flávio).





A manifestação ocorreu em meio à repercussão de uma disputa envolvendo o jogador e pessoas ligadas ao senador por uma ilha em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro





Segundo a CBN, Richarlison afirma ter perdido cerca de R$ 10 milhões investidos em uma mansão na Ilha Comprida. A propriedade teria passado para uma empresa ligada ao advogado Willer Tomaz, apontado como amigo de Flávio Bolsonaro.





O senador nega ter participado da negociação e afirma que sua atuação no processo judicial ocorreu apenas na condição de testemunha. A polêmica envolvendo o imóvel chegou a ser mencionada por Lula durante o último debate presidencial, realizado na sexta-feira (23).