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Comemorou vitória

Richarlison posta "tatuagem" de Lula nas costas após polêmica com Flávio

Capixaba fez post após imbróglio com Flávio Bolsonaro (PL) por ilha no RJ

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 06:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2026 às 06:25

O atacante capixaba Richarlison, da Seleção Brasileira e do Tottenham, comemorou nas redes sociais, neste domingo (25), a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições. Com uma imagem gerada por IA, ele acrescentou uma imagem de Lula à tatuagem nas costas, onde tem desenhado os rostos dele mesmo, de Ronaldo Fenômeno e de Neymar (que declarou apoio público a Flávio). 


A manifestação ocorreu em meio à repercussão de uma disputa envolvendo o jogador e pessoas ligadas ao senador por uma ilha em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro


Segundo a CBN, Richarlison afirma ter perdido cerca de R$ 10 milhões investidos em uma mansão na Ilha Comprida. A propriedade teria passado para uma empresa ligada ao advogado Willer Tomaz, apontado como amigo de Flávio Bolsonaro.


O senador nega ter participado da negociação e afirma que sua atuação no processo judicial ocorreu apenas na condição de testemunha. A polêmica envolvendo o imóvel chegou a ser mencionada por Lula durante o último debate presidencial, realizado na sexta-feira (23).

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