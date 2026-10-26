Animais silvestres nas cidades: o que fazer quando a natureza bate à porta?

Mas, afinal, o que devemos fazer quando encontramos um animal silvestre?



A primeira orientação é manter a calma e respeitar uma distância segura. Jamais tente capturar, tocar, perseguir ou encurralar o animal. Mesmo espécies aparentemente dóceis podem reagir agressivamente quando se sentem ameaçadas.



A segunda recomendação é nunca oferecer alimentos. Pães, biscoitos, frutas inadequadas e alimentos industrializados podem comprometer a saúde desses animais, além de modificar seus hábitos alimentares e comportamentos naturais.



Outro cuidado fundamental é afastar crianças e animais domésticos. Cães e gatos podem atacar os animais silvestres ou sofrer ferimentos durante uma tentativa de aproximação. Também é importante evitar aglomerações. Muitas pessoas cercam esses animais para fotografá-los ou produzir vídeos para as redes sociais, provocando estresse e aumentando o risco de acidentes.



Se o animal estiver saudável e apenas atravessando uma rua, um quintal ou uma área verde, a melhor atitude geralmente é permitir que ele siga seu caminho, desde que não exista perigo imediato.



Entretanto, quando encontramos animais feridos, debilitados, presos em construções ou expostos a situações de risco, a orientação é procurar ajuda especializada.



No Espírito Santo, a população pode acionar a Polícia Militar Ambiental, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) ou os serviços municipais responsáveis pela fauna. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros também pode ser acionado pelo telefone 193.