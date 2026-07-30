Jacaré resgatada de bueiro em Vitória volta à natureza após ajudar outro animal

Um jacaré-de-papo-amarelo foi devolvido à natureza nesta quarta-feira (29) após ter sido encontrado dentro de um bueiro, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, no último final de semana.





A fêmea, de aproximadamente 1,50 metro de comprimento, recebeu o nome de Brisa passou por exames antes de ser solta. Segundo o Programa Caiman, o animal está bem. Um vídeo registrou o momento em que Brisa foi devolvida à natureza em uma lagoa (veja acima).





Questionada sobre a explicação da fêmea ter sido encontrada no bueiro, a equipe do Programa Caiman acredita que ela teria caído no local.