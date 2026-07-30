Jacaré resgatada de bueiro em Vitória volta à natureza após ajudar outro animal

Um jacaré-de-papo-amarelo foi devolvido à natureza nesta quarta-feira (29) após ter sido encontrado dentro de um bueiro, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, no último final de semana.
A fêmea, de aproximadamente 1,50 metro de comprimento, recebeu o nome de Brisa passou por exames antes de ser solta. Segundo o Programa Caiman, o animal está bem. Um vídeo registrou o momento em que Brisa foi devolvida à natureza em uma lagoa (veja acima).
Questionada sobre a explicação da fêmea ter sido encontrada no bueiro, a equipe do Programa Caiman acredita que ela teria caído no local.
Segundo o Programa Caiman, Brisa também terá um papel importante na recuperação de outro jacaré, que apresenta uma úlcera na córnea. Foi realizada a coleta de 30 mL de sangue do animal resgatado para a obtenção de plasma rico em plaquetas (PRP). O procedimento rendeu 2 ml do material, que já está sendo utilizado no tratamento do outro réptil para auxiliar na cicatrização.
"O plasma rico em plaquetas é um recurso utilizado na medicina veterinária para estimular a cicatrização e a regeneração dos tecidos, aumentando as chances de recuperação do animal em tratamento", explicou o Programa Caiman.
Parte do material também foi congelada e poderá ser utilizada futuramente no tratamento de outros jacarés que precisarem.