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Resgate da Brisa

Jacaré resgatada de bueiro em Vitória volta à natureza após ajudar outro animal

Brisa teve sangue coletado para produzir plasma rico em plaquetas usado na recuperação de outro jacaré

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 15:51

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

30 jul 2026 às 15:51

Um jacaré-de-papo-amarelo foi devolvido à natureza nesta quarta-feira (29) após ter sido encontrado dentro de um bueiro, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, no último final de semana. 


A fêmea, de aproximadamente 1,50 metro de comprimento, recebeu o nome de Brisa passou por exames antes de ser solta. Segundo o Programa Caiman, o animal está bem. Um vídeo registrou o momento em que Brisa foi devolvida à natureza em uma lagoa (veja acima). 


Questionada sobre a explicação da fêmea ter sido encontrada no bueiro, a equipe do Programa Caiman acredita que ela teria caído no local.

Animal foi resgatado em bueiro de Jardim Camburi, em Vitória
Animal foi resgatado em bueiro de Jardim Camburi, em Vitória Divulgação/Programa Caiman

Segundo o Programa Caiman, Brisa também terá um papel importante na recuperação de outro jacaré, que apresenta uma úlcera na córnea. Foi realizada a coleta de 30 mL de sangue do animal resgatado para a obtenção de plasma rico em plaquetas (PRP). O procedimento rendeu 2 ml do material, que já está sendo utilizado no tratamento do outro réptil para auxiliar na cicatrização.


"O plasma rico em plaquetas é um recurso utilizado na medicina veterinária para estimular a cicatrização e a regeneração dos tecidos, aumentando as chances de recuperação do animal em tratamento", explicou o Programa Caiman.


Parte do material também foi congelada e poderá ser utilizada futuramente no tratamento de outros jacarés que precisarem.

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