A eleição acaba, o lixo fica: quem vai cuidar dos resíduos da campanha?

O que estiver em boas condições e puder legalmente ser reaproveitado deve ser separado. Materiais recicláveis devem seguir para coleta seletiva, cooperativas, associações de catadores ou empresas devidamente habilitadas, conforme a realidade de cada município e as características do resíduo.





É importante fazer uma distinção: na legislação de prestação de contas eleitoral, a expressão “sobras de campanha” também possui significado contábil próprio, abrangendo, por exemplo, recursos financeiros e determinados bens e materiais permanentes. Isso não deve ser confundido com as sobras físicas de santinhos, adesivos e outros materiais de propaganda que se transformam em resíduos.





No Espírito Santo já existe, inclusive, uma experiência diretamente relacionada ao problema. O TRE-ES mantém a iniciativa “Cidade Limpa é Cidade Sustentável”, criada para viabilizar a entrega voluntária de material gráfico remanescente de propaganda eleitoral em unidades da Justiça Eleitoral, evitando sua dispersão irregular nas vias públicas.





Mais do que cumprir uma obrigação depois da eleição, porém, o desafio é incorporar a sustentabilidade desde o início.





Cada comitê poderia possuir um responsável pela gestão dos resíduos, pontos identificados para separação de materiais e um plano simples indicando quanto foi adquirido, quanto foi utilizado, quanto sobrou e qual será a destinação das sobras.





Outra medida relevante é priorizar fornecedores e materiais que facilitem reutilização e reciclagem, reduzindo produtos de difícil separação ou compostos por diversos materiais inseparáveis.





A responsabilidade ambiental não termina quando as urnas são fechadas.





Se durante semanas uma campanha mobiliza pessoas, estruturas e recursos para apresentar propostas à sociedade, também é razoável que exista planejamento para aquilo que permanecerá depois dela.





A eleição passa. O compromisso com a cidade, com a limpeza urbana e com o meio ambiente deve continuar.





Planejar a destinação dos resíduos de campanha não é apenas uma questão de organização. É uma demonstração prática de responsabilidade ambiental, respeito ao espaço público e coerência com um futuro cada vez mais orientado pela sustentabilidade.