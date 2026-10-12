Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/10/2026

A carta “A Sacerdotisa” convida você a ouvir mais a própria intuição e a observar situações antes de tomar decisões. No amor, sentimentos profundos poderão surgir, mas talvez seja melhor compreender suas emoções antes de compartilhar tudo o que está pensando. Na carreira, agir com discrição e atenção aos detalhes ajudará a evitar problemas. A saúde pedirá momentos de silêncio e descanso emocional. Entre amigos, procure escutar mais do que falar e respeite sua necessidade de recolhimento.