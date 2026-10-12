O que Flávio Bolsonaro e Lula propõem sobre o funcionalismo público

Outra proposta mais recente é a PEC 38/2025, elaborada por um grupo de trabalho da Câmara e apresentada por deputados de diferentes partidos, incluindo o PL. Ela prevê a reestruturação de carreiras, digitalização dos serviços e condiciona a realização de novos concursos públicos ao dimensionamento prévio da força de trabalho e à apresentação de justificativas que demonstrem a necessidade das contratações. A proposta aguarda despacho do presidente da Câmara.