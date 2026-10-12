A classe média endividada

Dados divulgados pelo jornal Valor Econômico, no dia 30 de setembro, revelam uma realidade bem preocupante. A classe média de renda brasileira está afundada em dívidas que chegam a seis vezes a sua renda mensal.





Não se trata de um caso de tropeço de indivíduos. Trata-se do caso de um país que exige muito de quem trabalha, mas devolve pouco em termos de estabilidade, renda e perspectivas. Mais de 60% dos endividados têm ensino superior ou pós-graduação.





São pessoas que seguiram o roteiro clássico da mobilidade social. Estudaram, investiram em formação, buscaram qualificação, porém encontram-se presas a dívidas que se acumulam em cartões, bancos e fintechs.