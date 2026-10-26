O que fizeram com nossa sensatez?

Quando as poeiras do processo eleitoral finalmente baixam e os números das urnas confirmam vencedores e vencidos, o costume social sugere um suspiro de alívio ou o encerramento do debate. Contudo, o resultado das urnas não sepulta as revelações sombrias que emergiram ao longo dos últimos meses.





Diante do fervor da caminhada eleitoral, assistimos a uma inversão estarrecedora dos valores humanos basilares. O espetáculo da disputa política, contaminado por uma polarização predatória, não apenas expôs divergências ideológicas, mas permitiu que o tecido da convivência democrática fosse rasgado pela intolerância, pela desumanização e pela barbárie.





Inobstante quem assume os postos de poder, o legado mais perturbador desse período é o de um processo profundamente violador. A arena pública foi convertida em um campo de batalha no qual a alteridade deixou de ser um princípio de diálogo para se tornar o inimigo a ser aniquilado.