AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Verônica Bezerra

O que fizeram com nossa sensatez?

Um país não se constrói nem se sustenta apenas com decretos ou vitórias eleitorais. Constrói-se na coesão moral de seus cidadãos

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 04:50

Públicado em 

26 out 2026 às 04:50
Verônica Bezerra

Colunista

Verônica Bezerra Verônica Bezerra

Quando as poeiras do processo eleitoral finalmente baixam e os números das urnas confirmam vencedores e vencidos, o costume social sugere um suspiro de alívio ou o encerramento do debate. Contudo, o resultado das urnas não sepulta as revelações sombrias que emergiram ao longo dos últimos meses. 


Diante do fervor da caminhada eleitoral, assistimos a uma inversão estarrecedora dos valores humanos basilares. O espetáculo da disputa política, contaminado por uma polarização predatória, não apenas expôs divergências ideológicas, mas permitiu que o tecido da convivência democrática fosse rasgado pela intolerância, pela desumanização e pela barbárie.


Inobstante quem assume os postos de poder, o legado mais perturbador desse período é o de um processo profundamente violador. A arena pública foi convertida em um campo de batalha no qual a alteridade deixou de ser um princípio de diálogo para se tornar o inimigo a ser aniquilado. 

Veja Também 

Papa Leão XIV, Robert Francis Prevost

A doença do papa e a verdade como revolução

Imagem de destaque

Transmissão de fuzilamento nos EUA em rede de TV é voyeurismo punitivo

Apostas, jogos on-line, bets, vício

Proibição das bets vai acabar com a epidemia do azar

Sob o pretexto de defender causas morais ou bandeiras políticas, a sociedade viu diluídos os limites éticos do discurso. Amizades foram rompidas por dogmatismo, laços familiares desfizeram-se na intransigência e o debate público foi empobrecido até o nível do insulto sistemático e da propagação deliberada do ódio. 


As fissuras dessa estrutura polarizada permitiram escapar o que de mais nefasto habita a condição humana: a covardia disfarçada de engajamento e a crueldade justificativa em nome de uma suposta virtude.


O problema central que agora se impõe não se limita aos ritos institucionais do Estado, mas reside na essência da nossa vida comunitária. O que fizeram com a nossa sensatez? Onde foi soterrada a capacidade de discordar sem violentar, de dialogar sem demonizar, de ponderar sem capitular para o extremismo? 

Eleição de 2018 foi marcada por polarização ideológica
Mais uma eleição marcada por polarização ideológica Amarildo/Arquivo

Ao permitir que o ecossistema político absorvesse toda a nossa dimensão ética, rebaixamos a convivência cívica a uma constante lógica de beligerância. Um país não se constrói nem se sustenta apenas com decretos ou vitórias eleitorais. Constrói-se na coesão moral de seus cidadãos.


A superação deste cenário exige um diagnóstico honesto e sem condescendências.

Precisamos, como corpo social, reconhecer a profundidade dos danos causados pela barbárie eleitoral. 


O encerramento do pleito deve marcar o início da reconstrução dos afetos e do discernimento coletivo. É urgente resgatar a sensatez do viver comum, ancorando-nos novamente em princípios inegociáveis: a dignidade da pessoa humana, o respeito à pluralidade, a moderação e a disposição de escutar o outro. 


Se não formos capazes de restaurar o pacto ético e humanitário que nos une enquanto nação, o custo dessa divisão ultrapassará ciclos eleitorais e condenará o futuro da própria coletividade.


Verônica Bezerra

Verônica Bezerra Verônica Bezerra

É advogada, doutoranda em Ciências Sociais, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais, especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública

Tópicos Relacionados

Eleições Eleicões 2026 Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Edital destina R$ 181 milhões a agroindústrias e cooperativas no ES e em MG
Dois suspeitos de furtar TVs e fios elétricos são detidos em Colatina
Dupla é detida suspeita de furtos em Colatina; fios e TV são apreendidos
Vencedores do Prêmio Biguá Sul 2026
Coleira tecnológica para pets criada por estudantes ganha Prêmio Biguá no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.