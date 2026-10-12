Transmissão de fuzilamento nos EUA em rede de TV é voyeurismo punitivo

O anúncio de que a execução do ex-psiquiatra militar Nidal Hasan será transmitida ao vivo em rede pública transcende o mero debate jurídico sobre a pena capital. A decisão orquestrada pelo governo dos Estados Unidos, capitaneada pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, com o aval do presidente Donald Trump, marca a ruptura formal do Estado contemporâneo com os princípios mais elementares da dignidade humana.





Sob a justificativa da retribuição, resgata-se não a justiça, mas o suplício medieval transfigurado em entretenimento de massas.





Não se trata de relativizar a gravidade dos atos cometidos por Hasan. Em novembro de 2009, o atentado promovido por ele em Fort Hood ceifou 13 vidas e deixou dezenas de feridos, cravando uma ferida profunda na memória coletiva. A condenação à morte, proferida por um júri militar em 2013 e mantida após o esgotamento dos recursos cabíveis, já representava a resposta máxima do ordenamento jurídico norte-americano.