Como proteger sua saúde mental diante do clima eleitoral e da guerra digital

Existe até um termo para descrever o medo de estar perdendo alguma coisa: FOMO, expressão inglesa que significa "fear of missing out", ou "medo de estar perdendo alguma coisas", em tradução livre.





É aquela necessidade de conferir o celular repetidamente, como se algo decisivo pudesse acontecer a qualquer momento. Quando esse comportamento envolve o consumo excessivo de notícias negativas, recebe o nome de "doomscrolling".



Na prática, criamos um ciclo desgastante. Buscamos informações para nos sentirmos mais seguros, mas o excesso delas pode produzir justamente o contrário. Diante de estímulos percebidos como ameaçadores, nosso organismo ativa mecanismos de resposta ao estresse. Quando essa ativação se torna frequente, o sono, a atenção e o equilíbrio emocional podem ser prejudicados.



Outro fator preocupante é a desinformação. Notícias falsas, vídeos manipulados e mensagens alarmistas circulam rapidamente, muitas vezes apelando para o medo e a indignação. Além de alimentar conflitos, esses conteúdos podem aumentar a sensação de insegurança.





Por isso, antes de acreditar ou compartilhar qualquer informação, é fundamental verificar sua origem, conferir a data e buscar confirmação em fontes confiáveis. Nem tudo o que chega pelo celular corresponde à realidade.



Entre os idosos, essa questão merece atenção especial. Mudanças na rotina, dificuldades para distinguir informações confiáveis e preocupações com o futuro podem ampliar sentimentos de insegurança e desamparo, especialmente entre aqueles que já apresentam alguma vulnerabilidade emocional.



Isso não significa que devemos deixar de acompanhar os acontecimentos ou participar dos debates. Estar informado é importante. O que precisamos compreender é que existe uma diferença entre buscar conhecimento e consumir informações de maneira compulsiva.



