As eleições proporcionais e a saudade do “Distritão”

Os pleitos se sucedem e as eleições proporcionais continuam pregando peças nos eleitores. Essas peças são de difícil compreensão, mas suas consequências podem ser assim resumidas: nem sempre os mais votados são os eleitos; muitas vezes os mais votados perdem, e os menos votados ganham.





Nas eleições de domingo passado isso voltou a ocorrer: Serginho Vidigal, com 81 mil votos, não conseguiu se eleger deputado federal; quatro outros candidatos, com menos votos que Serginho, se elegeram. Na eleição para a Assembleia Legislativa, a situação se repetiu: Allan Ferreira, com 22 mil votos, perdeu; seis outros candidatos que tiveram menos votos que Allan, estão eleitos.





A “mágica” se dá porque, nas eleições proporcionais para a Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa, os votos de todos os candidatos de um mesmo partido (ou federação) são somados; esses totais são utilizados para distribuir as cadeiras em disputa de forma proporcional. O mesmo ocorre nas eleições para as câmaras municipais.