Jiboia é resgatada pela PM dentro de casa e solta em área de mata em Colatina

Uma jiboia-constritora adulta foi encontrada por moradores dentro de uma residência no bairro Vila Lenira, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O animal foi resgatado pela Polícia Militar Ambiental no domingo (6). Segundo a corporação, a equipe fez o manejo e a contenção e, depois, soltou a jiboia em uma área florestal.





O biólogo e pesquisador João Luiz Gasparini, da Fundação Espírito Santense de Tecnologia da Universidade Federal do Espírito Santo (FEST/UFES), explicou que as jiboias são animais silvestres não peçonhentos, comuns em áreas próximas a fragmentos de floresta e regiões alagadas. Em períodos de calor ou frio, elas podem se deslocar em busca de abrigo e, por isso, acabar entrando em áreas urbanas.





Apesar de não ser peçonhenta, a jiboia pode morder, causando ferimentos que podem infeccionar. Por isso, a orientação é manter distância e acionar o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Ambiental. O biólogo ressaltou ainda que a espécie é protegida por lei e que matar o animal é considerado crime ambiental.