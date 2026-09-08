Pequenos, grandes e cheios de personalidade: conheça raças de cachorro que nasceram na Escócia

Também conhecido comoscottishterrier ou simplesmentescottie, o terrier escocês é uma das raças mais facilmente associadas ao país. Pequeno e robusto, tem aproximadamente 25 cm de altura e costuma pesar em torno de 8 a 10 kg. Sua aparência é bastante característica, com pernas curtas, corpo compacto, orelhas eretas e pelagem dupla, formada por uma camada externa dura e áspera e um subpelo mais macio e denso. Preto, trigo e diferentes tonalidades de tigrado estão entre as cores encontradas na raça.A personalidade também chama atenção.Eletende a ser independente, confiante, determinado e bastante atento ao ambiente.