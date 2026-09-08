Seu filho está com dificuldade para aprender a ler e escrever? Veja quais sinais merecem atenção

A participação dos pais e responsáveis não precisa acontecer por meio de longas sessões de estudo. Atividades simples do cotidiano podem aproximar a criança da leitura e da escrita e ajudar os adultos a acompanhar o desenvolvimento infantil. Ler uma história juntos, pedir que a criança identifique uma palavra conhecida, escrever uma lista de compras ou deixar que ela tente escrever pequenos recados são algumas possibilidades. O objetivo não é transformar a casa em uma sala de aula, mas criar oportunidades de contato com a linguagem.