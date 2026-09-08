AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Imóveis A Gazeta - Decoração

Alugou um apartamento? Veja como deixá-lo mais aconchegante sem fazer obras

Escolhas simples e reversíveis podem trazer mais personalidade e conforto ao espaço, sem a necessidade de grandes mudanças

Publicado em 08 de Setembro de 2026 às 14:14

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

08 set 2026 às 14:14
Pequenas mudanças no ambiente fazem toda a diferença para o conforto e para a forma como você se sente em casa (Imagem: Divulgação | Vila11jardins)
Pequenas mudanças no ambiente fazem toda a diferença para o conforto e para a forma como você se sente em casa Crédito: Imagem: Divulgação | Vila11jardins

Alugar um imóvel não significa abrir mão de um espaço com identidade. Pequenas mudanças, simples e reversíveis, podem deixar o apartamento mais aconchegante e com a personalidade de quem vive nele. 

“Morar bem não é uma questão de ter ou não um imóvel próprio. Quem aluga merece, sim, um espaço que tenha a sua cara e ofereça conforto de verdade no dia a dia. São as pequenas mudanças que fazem toda a diferença na forma como a gente se sente em casa”, afirma Sandra Nita, arquiteta  da Vila 11.

Pensando nisso, a profissional compartilha 7 dicas práticas para tornar o seu apartamento alugado mais aconchegante. Confira:

1. Aposte em tapetes e almofadas

Tapetes delimitam ambientes, trazem calor ao espaço e são fáceis de trocar ou levar quando você mudar. Almofadas com texturas e cores diferentes transformam o sofá e a cama sem nenhuma intervenção no imóvel.

2. Use quadros e prateleiras para personalizar as paredes

Quadros, fotografias e objetos decorativos podem ser fixados com ganchos e fitas adesivas removíveis, que não danificam a pintura. Prateleiras leves seguem a mesma lógica e adicionam personalidade e funcionalidade ao mesmo tempo.

3. Plantas transformam qualquer canto

Plantas são um dos recursos mais eficientes para trazer vida e aconchego a um espaço. Espécies de baixa manutenção, como suculentas, pothos e samambaias, funcionam bem em apartamentos e não exigem quintal nem luz solar direta.

Luminárias de chão, abajures e fitas de LED com lâmpadas de luz amarelas são alternativas que dispensam obras ou instalações elétricas (Imagem: Divulgação | Vila11jardins)
Luminárias de chão, abajures e fitas de LED com lâmpadas de luz amarelas são alternativas que dispensam obras ou instalações elétricas Crédito: Imagem: Divulgação | Vila11jardins

4. Invista em iluminação

A iluminação muda completamente o clima de um ambiente. Luminárias de chão, abajures e fitas de LED com lâmpadas de luz amarelas , de tonalidade mais quente, são alternativas que dispensam obras ou instalações elétricas e ajudam a criar atmosferas mais aconchegantes do que a iluminação padrão dos tetos.

5. Organize com intenção

Cestos, organizadores e caixas decorativas resolvem o problema da falta de armários e ainda compõem o visual do ambiente. Com eles, um espaço organizado já parece mais acolhedor, independentemente do tamanho.

6. Troque o que é fácil de trocar

Cortinas, capas de almofada, toalhas e jogos de cama são elementos que definem o estilo do ambiente e podem ser substituídos facilmente e sem custo alto. Escolher uma paleta de cores coerente nesses itens já cria uma sensação de harmonia no espaço.

7. Crie cantos com propósito

Um canto de leitura com uma poltrona e um abajur, uma bancada de trabalho bem organizada ou um espaço para plantas e objetos favoritos tornam o apartamento mais pessoal e funcional. Pequenos ambientes dentro do ambiente fazem o espaço parecer mais pensado e habitado.

Por Fernanda Santos

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente em Castelo na manhã desta terça-feira (8)
Caminhão tomba na Serra da Mangueira e deixa dois feridos em Castelo
Renato Casagrande e Manu (PSB), em ato de campanha da candidata a deputada federal
"Ciúme de você”: a disputa de aliados pelo apoio de Casagrande
Inauguração de Praça Inclusiva no Parque Moscoso
Vitória celebra 475 anos com nova Praça Inclusiva no Parque Moscoso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados