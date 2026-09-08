Jingles de candidatos ao governo do ES e ao Senado apostam em samba, sertanejo e axé

Na disputa pelas cadeiras do Senado Federal, os jingles apresentados pelos candidatos trazem os mais variados discursos para atrair a atenção dos eleitores. As mensagens vão do conservadorismo de costumes à representatividade de gênero, passando pelo combate ao sistema político, defesa da ética profissional e mensagens de continuidade de trabalho, em ritmos populares.





O jingle do ex-governador Renato Casagrande (PSB) traz muitos elementos do que o candidato já apresentava nas suas redes sociais quando ainda era governador do Estado. Na letra, estão presentes elementos que lembram as frequentes corridas realizadas pelo candidato e até o torresmo que ficou marcado nas suas redes nos últimos anos, apelidado de "barrinha energizada". E para marcar a proposta de continuidade do seu trabalho, traz um refrão "chiclete": "Tá pensando que acabou? Acabou nada..."





Rose de Freitas (MDB) tenta voltar ao Senado e, para isso, trouxe de volta também o seu já conhecido "Rá-Ré-Ri-Ró-Rose", que já deu o tom em eleições passadas. Desta vez, a música de Carlos Papel se apresenta com um forró mais moderno e destaca a coragem e força da mulher na letra do jingle para apresentar a candidatura ao eleitor.





Na busca pela reeleição, Fabiano Contarato (PT) busca chamar a atenção do eleitor com batidas de samba e letra que frisa características como coragem, compromisso e amor pelo Espírito Santo. "É ele outra vez", diz o jingle, para buscar de novo o apoio nas urnas.





Professor Fabian (PSol) se apresenta ao eleitorado em ritmo bem dançante com refrão fácil de memorizar, destacando o nome e o número do candidato. E aos eleitores, a música chama para pensarem no futuro e no amanhã.





Quem também busca a reeleição é Marcos do Val (Avante), que traz para a campanha um jingle com tom de marcha heroica. Sua letra apresenta combate ao sistema e foco na segurança pública, trazendo diversas vezes o sobrenome do candidato para fixá-lo na mente do eleitor. Do Val se apresenta ainda como um protetor de "coragem e competência" que "enfrenta o sistema" para garantir a proteção do cidadão capixaba.





Em ritmo de samba, Sergio Meneguelli (PSD) se coloca como uma escolha consolidada que "já provou e fez". Ele apela ao sentimento de segurança do eleitor ao afirmar que "não dá para arriscar" e que possui a "coragem para mudar" Brasília em defesa do Espírito Santo.





Já Maguinha Malta (PL) apresenta sua candidatura ao eleitor ao som de samba pop com temática gospel, trazendo melodia com vocais em coro coletivo já no início, reforçando ao eleitor seu nome e número. Ao longo da letra, ressalta as "suas raízes e seus valores". Assim como outros candidatos, também traz temas como "coragem para lutar".

Evair de Melo (Republicanos) apresenta a sua trajetória na política para o eleitor capixaba ao som de sertanejo melódico. A letra mostra o político como um trabalhador e foca na experiência de sua trajetória na política , unindo ainda a espiritualidade ("firmeza na força da fé") ao dever de proteger e "cuidar melhor da gente".





Callegari (DC) apresenta sua "tropa forte" ao som de forró com mensagens de renovação para levar seu nome ao Senado. E também, como outros candidatos trouxeram nas letras, sua mensagem é que o país precisa de união e coragem para lutar.





Outro jingle dançante apresentado e inspirado no sertanejo é do candidato Leonardo Monjardim (Novo). Com presença marcante da sanfona, a música traz na sua letra as mensagens de renovação, coragem e transparência. Assim como outros candidatos, pede para o eleitor confiar nas suas propostas e trajetória.





O candidato Rodney Miranda (PRTB) foi procurado, mas informou que ainda não tinha seu jingle finalizado.