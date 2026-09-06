Homem é preso suspeito de estuprar mulher em Colatina

Um homem de 25 anos foi preso suspeito de estuprar uma mulher dentro de casa em Ponte do Pancas, no município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (4). A vítima contou que encontrou suspeito em um bar e, após consumir drogas, o suspeito ficou alterado e a violentou.
Para a Polícia Militar, a vítima disse que, por não ter onde
ficar, foi para a casa do suspeito. Após o crime, ela contou que conseguiu
correr e pedir ajuda para uma pessoa.
O suspeito foi localizado em frente à própria residência e reconhecido
pela vítima. Ele foi conduzido à delegacia de Colatina, e, segundo a Polícia
Civil, foi autuado em flagrante por estupro e foi encaminhado ao Centro de
Detenção Provisória (CDP).