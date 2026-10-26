Lula conquista virada inédita e terá quarto mandato como presidente do Brasil

"Depois da nossa vitória a gente vai ter que discutir um novo jeito de governar este país. A participação do povo nesta campanha, a saída na rua dos estudantes, das mulheres, dos trabalhadores, vai nos obrigar a fazer um novo jeito de governar este país. Este país nunca mais será o mesmo", afirmou Lula em uma live que fez com seu "general" de campanha Janones, que reuniu inéditos 10 milhões de militantes pró-Lula no WhatsApp.