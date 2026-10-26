Sem ter provas, Elon Musk e Steve Bannon questionam vitória de Lula

Musk compartilhou um post com os resultados e disse que a conta "não fecha". O bilionário, contudo, não mencionou que no centro da virada de Lula está a queda recorde na abstenção, que afetava majoritariamente segmentos que lhe davam mais intenção de voto. No primeiro turno, 21,08% não foram às urnas, número que foi a 19,2% neste domingo.





O ganho de votos do petista foi grande. Após ter perdido para Flávio a primeira rodada por 2,2 milhões de votos, abriu a vantagem em mais 4,4 milhões de votos – ou seja, conquistou 6,6 milhões de votos de vantagem nesta virada. O melhor desempenho em Minas Gerais e no Nordeste também foi fundamental para isso.





O deputado federal Janones (Rede-MG) rebateu os questionamentos de Musk. "Como assim [a conta] não fecha? 10 milhões de soldados = 10 milhões de votos", escreveu o parlamentar em um post no X, referindo-se à mobilização digital encabeçada por ele, em referência à mobilização digital que ele liderou, reunindo mais de 10 milhões de pessoas no canal de WhatsApp "Exército do Lula", para orientar a militância nas redes sociais.





Bannon defendeu que Trump e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, se pronunciassem sobre a eleição e rompessem relações diplomáticas com o Brasil. "Nada de comércio, nada. Este é um governo marxista globalista ilegítimo. Se vocês acham que esse roubo de eleição não vai acontecer aqui, estão redondamente enganados", escreveu.





"Se não agirmos, isso acontecerá aqui na próxima terça-feira", disse ainda, em referência às eleições de meio de mandato dos EUA, as chamadas midterms, em que o Partido Republicano pode perder sua já estreita maioria no Congresso.





No primeiro turno das eleições brasileiras, Trump também publicou uma mensagem nas redes sociais elogiando a rapidez da apuração dos votos no Brasil, que usou para criticar o sistema eleitoral americano.





No dia do segundo turno, o republicano evitou comentar sua preferência entre os candidatos. Questionado por jornalistas, limitou-se a dizer que acompanhava a disputa. "Não quero entrar nesse assunto, mas estamos monitorando", afirmou.





Como mostrou a Folha de S.Paulo, o governo americano decidiu adiar o reconhecimento da vitória do petista. Segundo aliados de Flávio, integrantes da gestão Trump optaram por aguardar uma definição sobre a postura do candidato derrotado antes de decidir como se manifestar sobre o resultado das eleições brasileiras.