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Eleições 2026

Sem ter provas, Elon Musk e Steve Bannon questionam vitória de Lula

Ex-estrategista pede rompimento de relações diplomáticas dos EUA com o Brasil; dono da SpaceX diz que "conta não fecha"

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 17:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 out 2026 às 17:08

SÃO PAULO -  Aliados de Donald Trump e figuras da ultradireita americana, como Steve Bannon, ex-estrategista da Casa Branca, e Elon Musk, dono da SpaceX, questionaram as eleições brasileiras deste domingo (25) que reelegeram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).


Sem apresentar provas, eles contestaram o resultado das urnas que deu uma vitória inédita de virada do petista contra Flávio Bolsonaro (PL). O presidente americano, até o início da tarde desta segunda-feira (26), não havia se pronunciado sobre o pleito. Apesar de não ter declarado apoio público à candidatura do senador, Trump elogiou o desempenho de Flávio no primeiro turno.

Imagem BBC Brasil
Elon Musk pôs em dúvida o resultado da eleição presidencial no Brasil
 Getty Images

Musk compartilhou um post com os resultados e disse que a conta "não fecha". O bilionário, contudo, não mencionou que no centro da virada de Lula está a queda recorde na abstenção, que afetava majoritariamente segmentos que lhe davam mais intenção de voto. No primeiro turno, 21,08% não foram às urnas, número que foi a 19,2% neste domingo.


O ganho de votos do petista foi grande. Após ter perdido para Flávio a primeira rodada por 2,2 milhões de votos, abriu a vantagem em mais 4,4 milhões de votos – ou seja, conquistou 6,6 milhões de votos de vantagem nesta virada. O melhor desempenho em Minas Gerais e no Nordeste também foi fundamental para isso.


O deputado federal Janones (Rede-MG) rebateu os questionamentos de Musk. "Como assim [a conta] não fecha? 10 milhões de soldados = 10 milhões de votos", escreveu o parlamentar em um post no X, referindo-se à mobilização digital encabeçada por ele, em referência à mobilização digital que ele liderou, reunindo mais de 10 milhões de pessoas no canal de WhatsApp "Exército do Lula", para orientar a militância nas redes sociais.


Bannon defendeu que Trump e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, se pronunciassem sobre a eleição e rompessem relações diplomáticas com o Brasil. "Nada de comércio, nada. Este é um governo marxista globalista ilegítimo. Se vocês acham que esse roubo de eleição não vai acontecer aqui, estão redondamente enganados", escreveu.


"Se não agirmos, isso acontecerá aqui na próxima terça-feira", disse ainda, em referência às eleições de meio de mandato dos EUA, as chamadas midterms, em que o Partido Republicano pode perder sua já estreita maioria no Congresso.


No primeiro turno das eleições brasileiras, Trump também publicou uma mensagem nas redes sociais elogiando a rapidez da apuração dos votos no Brasil, que usou para criticar o sistema eleitoral americano.


No dia do segundo turno, o republicano evitou comentar sua preferência entre os candidatos. Questionado por jornalistas, limitou-se a dizer que acompanhava a disputa. "Não quero entrar nesse assunto, mas estamos monitorando", afirmou.


Como mostrou a Folha de S.Paulo, o governo americano decidiu adiar o reconhecimento da vitória do petista. Segundo aliados de Flávio, integrantes da gestão Trump optaram por aguardar uma definição sobre a postura do candidato derrotado antes de decidir como se manifestar sobre o resultado das eleições brasileiras.

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