Trem de Férias terá viagens noturnas entre ES e MG em dezembro

A Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) terá viagens noturnas entre o Espírito Santo e Minas Gerais em dezembro, durante a operação especial do Trem de Férias. Os bilhetes para as viagens do período já estão à venda e podem ser adquiridos com até 45 dias de antecedência, pela internet, nas bilheterias ou nos pontos de venda autorizados.





As viagens serão feitas nos meses de dezembro, janeiro e julho, períodos de férias e de maior procura pelo serviço. As passagens são disponibilizadas gradativamente, com novas datas liberadas diariamente, sempre com 45 dias de antecedência.





Segundo o diretor da Estrada de Ferro Vitória a Minas João Falcão, a opção é ideal para passageiros que buscam ter mais tempo durante o dia. “O Trem de Férias oferece uma opção adicional para quem viaja entre Minas Gerais e o Espírito Santo nos períodos de férias. O passageiro pode fazer o deslocamento à noite e aproveitar melhor o dia no destino”, afirma.





O valor das passagens é o mesmo cobrado nas viagens diurnas. A operação especial também não interfere nos horários regulares do trem de passageiros, que continua circulando normalmente.