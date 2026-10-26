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Ferrovia

Trem de Férias terá viagens noturnas entre ES e MG em dezembro

Passagens já estão à venda e podem ser adquiridas com até 45 dias de antecedência; sistema de compras será atualizado em novembro

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 18:01

João Guimarães

João Guimarães

Publicado em 

26 out 2026 às 18:01
Trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas terá viagens nortunas em dezembro Vale | Divulgação

A Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) terá viagens noturnas entre o Espírito Santo e Minas Gerais em dezembro, durante a operação especial do Trem de Férias. Os bilhetes para as viagens do período já estão à venda e podem ser adquiridos com até 45 dias de antecedência, pela internet, nas bilheterias ou nos pontos de venda autorizados.


As viagens serão feitas nos meses de dezembro, janeiro e julho, períodos de férias e de maior procura pelo serviço. As passagens são disponibilizadas gradativamente, com novas datas liberadas diariamente, sempre com 45 dias de antecedência.


Segundo o diretor da Estrada de Ferro Vitória a Minas João Falcão, a opção é ideal para passageiros que buscam ter mais tempo durante o dia. “O Trem de Férias oferece uma opção adicional para quem viaja entre Minas Gerais e o Espírito Santo nos períodos de férias. O passageiro pode fazer o deslocamento à noite e aproveitar melhor o dia no destino”, afirma.


O valor das passagens é o mesmo cobrado nas viagens diurnas. A operação especial também não interfere nos horários regulares do trem de passageiros, que continua circulando normalmente.

Passageiros terão que fazer novo cadastro em novembro

O sistema de gestão e venda de passagens da Estrada de Ferro Vitória a Minas será atualizado no dia 11 de novembro. Durante a migração para a nova plataforma, a compra de bilhetes ficará indisponível em todos os canais, incluindo o site, das 22h do dia 10 de novembro até as 6h do dia 11.


A modernização tem como objetivos facilitar a navegação, reforçar a segurança dos dados e reunir as operações em um único sistema. Com a mudança, todos os passageiros precisarão fazer um novo cadastro. A recomendação é utilizar o mesmo e-mail registrado anteriormente, para facilitar a associação de passagens já compradas e ainda não utilizadas.


As regras de viagem, as gratuidades e os benefícios permanecem os mesmos. O calendário de vendas também não muda: os bilhetes continuarão disponíveis com até 45 dias corridos de antecedência, pela internet, nas bilheterias e nos pontos de venda autorizados.

Serviço

  • Viagens: dezembro, janeiro e julho, durante os períodos de férias.

  • Antecedência da compra: até 45 dias corridos antes da viagem.

  • Canais de venda: internet, bilheterias e pontos de venda autorizados.

  • Telefone Alô Vale: 0800 285 7000.

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