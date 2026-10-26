Trem de Férias terá viagens noturnas entre ES e MG em dezembro

A Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) terá viagens noturnas entre o Espírito Santo e Minas Gerais em dezembro, durante a operação especial do Trem de Férias. Os bilhetes para as viagens do período já estão à venda e podem ser adquiridos com até 45 dias de antecedência, pela internet, nas bilheterias ou nos pontos de venda autorizados.
As viagens serão feitas nos meses de dezembro, janeiro e julho, períodos de férias e de maior procura pelo serviço. As passagens são disponibilizadas gradativamente, com novas datas liberadas diariamente, sempre com 45 dias de antecedência.
Segundo o diretor da Estrada de Ferro Vitória a Minas João Falcão, a opção é ideal para passageiros que buscam ter mais tempo durante o dia. “O Trem de Férias oferece uma opção adicional para quem viaja entre Minas Gerais e o Espírito Santo nos períodos de férias. O passageiro pode fazer o deslocamento à noite e aproveitar melhor o dia no destino”, afirma.
O valor das passagens é o mesmo cobrado nas viagens diurnas. A operação especial também não interfere nos horários regulares do trem de passageiros, que continua circulando normalmente.
O sistema de gestão e venda de passagens da Estrada de Ferro Vitória a Minas será atualizado no dia 11 de novembro. Durante a migração para a nova plataforma, a compra de bilhetes ficará indisponível em todos os canais, incluindo o site, das 22h do dia 10 de novembro até as 6h do dia 11.
A modernização tem como objetivos facilitar a navegação, reforçar a segurança dos dados e reunir as operações em um único sistema. Com a mudança, todos os passageiros precisarão fazer um novo cadastro. A recomendação é utilizar o mesmo e-mail registrado anteriormente, para facilitar a associação de passagens já compradas e ainda não utilizadas.
As regras de viagem, as gratuidades e os benefícios permanecem os mesmos. O calendário de vendas também não muda: os bilhetes continuarão disponíveis com até 45 dias corridos de antecedência, pela internet, nas bilheterias e nos pontos de venda autorizados.
Viagens: dezembro, janeiro e julho, durante os períodos de férias.
Antecedência da compra: até 45 dias corridos antes da viagem.
Canais de venda: internet, bilheterias e pontos de venda autorizados.
Telefone Alô Vale: 0800 285 7000.