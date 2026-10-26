Serra é a melhor cidade de grande porte da Região Sudeste em qualidade de vida

A Serra alcançou a nota máxima na avaliação geral e em Saúde no Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública 2026. O levantamento é da Transparência Capixaba, com o Espírito Santo em Ação e metodologia da Transparência Internacional Brasil. Dos 78 municípios avaliados, 55 tiveram conceito “Ótimo”, mas apenas 12, incluindo a Serra, conquistaram a nota máxima de 100 pontos.





Na prática, isso significa que o cidadão tem informações cada vez mais completas, organizadas e acessíveis em relação aos recursos públicos, contratos, despesas, obras e emendas parlamentares. É o que explica o prefeito Weverson Meireles.





“Mais do que alcançar a nota máxima, o objetivo é fortalecer a transparência e facilitar o acompanhamento da gestão pública pela população”, afirma.





Emiliano Ricas, controlador-geral do município, complementa, destacando que o resultado “é fruto do compromisso da gestão municipal com a transparência pública e de um trabalho coletivo”.





A cidade também liderou a Escala Brasil Transparente, da CGU, em 2018, 2019 e 2020, e conquistou em 2025 o terceiro Selo Diamante de Transparência consecutivo, anunciado em dezembro do ano passado e entregue em fevereiro.