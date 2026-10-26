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Serra é a melhor cidade de grande porte da Região Sudeste em qualidade de vida

Município conquistou nota máxima no Ranking Capixaba de Transparência 2026 e se destacou em estudo da Austin Rating, publicado pela revista VEJA Negócios

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 16:28

Prefeitura da Serra

Prefeitura da Serra

Publicado em 

26 out 2026 às 16:28
Serra é a melhor cidade do Sudeste em qualidade de vida entre as de grande porte, segundo a Austin Rating
Serra é a melhor cidade do Sudeste em qualidade de vida entre as de grande porte, segundo a Austin Rating Prefeitura da Serra/Divulgação

A Serra alcançou a nota máxima na avaliação geral e em Saúde no Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública 2026. O levantamento é da Transparência Capixaba, com o Espírito Santo em Ação e metodologia da Transparência Internacional Brasil. Dos 78 municípios avaliados, 55 tiveram conceito “Ótimo”, mas apenas 12, incluindo a Serra, conquistaram a nota máxima de 100 pontos.


Na prática, isso significa que o cidadão tem informações cada vez mais completas, organizadas e acessíveis em relação aos recursos públicos, contratos, despesas, obras e emendas parlamentares. É o que explica o prefeito Weverson Meireles. 


“Mais do que alcançar a nota máxima, o objetivo é fortalecer a transparência e facilitar o acompanhamento da gestão pública pela população”, afirma.


Emiliano Ricas, controlador-geral do município, complementa, destacando que o resultado “é fruto do compromisso da gestão municipal com a transparência pública e de um trabalho coletivo”.


A cidade também liderou a Escala Brasil Transparente, da CGU, em 2018, 2019 e 2020, e conquistou em 2025 o terceiro Selo Diamante de Transparência consecutivo, anunciado em dezembro do ano passado e entregue em fevereiro.

A transparência chega à sala de aula

Vale destacar que a Controladoria também leva o tema para a sala de aula com o Aluno Auditor, em que estudantes da rede municipal participam de auditorias nas próprias escolas. Criado em 2023, o projeto passou de 52 alunos para 180 em 2026 sendo premiado em setembro pelo Conselho Nacional de Controle Interno.

Além disso, o município foi apontado como a melhor cidade do Sudeste em qualidade de vida entre as de grande porte, segundo levantamento da Austin Rating publicado na edição n.º 28 da VEJA Negócios, de julho de 2026. 


Já em relação ao indicador de melhor execução do orçamento, o município também conquistou o 1.º lugar do estudo que analisou 5.570 municípios com 253 indicadores, nas dimensões fiscal, econômica, social e digital.

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