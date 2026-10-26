Ricardo virou em 9 cidades do ES e Pazolini em uma no 2º turno; veja mapa

No segundo turno das Eleições 2026 para o governo do Espírito Santo, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi eleito para comandar o Palácio Anchieta nos próximos quatro anos, com 52,17% dos votos válidos.





Na rodada de votação realizada no domingo (25), Pazolini venceu em 40 municípios do Espírito Santo e o adversário, o governador Ricardo Ferraço (MDB), que tentava a reeleição, foi o mais votado em 38 cidades.





No primeiro turno, o ex-prefeito de Vitória havia sido o mais votado em 48 cidades e o atual governador em 30. Entre a primeira e a segunda votação, Ricardo Ferraço conseguiu virar o placar em nove cidades e Pazolini superou o atual governador em uma.





O ex-prefeito de Vitória havia conquistado a maioria dos votos em todas as sete cidades da Região Metropolitana, mas, no segundo turno, Ricardo virou em duas: Cariacica e Viana.





Ricardo também foi o mais votado no segundo turno em São Mateus, São Domingos do Norte, Nova Venécia, Itapemirim, Governador Lindenberg, Boa Esperança e Barra de São Francisco. Já Pazolini foi o mais votado desta vez em Laranja da Terra.





O governador que tentava a reeleição já liderava entre os municípios localizados majoritariamente nas extremidades Sul e Norte do Estado. E no segundo turno, foi o mais votado em mais alguns municípios da região Norte.





Em números absolutos, a disputa foi mais acirrada em Santa Leopoldina no segundo turno. Ricardo ficou com 27 votos a mais, alcançando 3.796 contra 3.769 de Pazolini. Outra cidade com votação dividida foi Nova Venécia, onde o governo venceu com 70 votos de diferença. O emedebista recebeu 14.760 dos votos e o ex-prefeito de Vitória, 14.690.





Confira abaixo os mapas de votação no primeiro e no segundo turno.