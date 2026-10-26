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Eleições 2026

Em cidade do ES, Lula vira e vence Flávio por apenas 1 voto

Presidente foi reeleito com 51,79% dos votos válidos no país, no segundo turno

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 19:11

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

26 out 2026 às 19:11

Das 18 cidades do Espírito Santo em que o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) garantiu vitória no segundo turno das Eleições 2026, em uma delas a diferença para o concorrente Flávio Bolsonaro (PL) foi de apenas um voto. 


O resultado de 2.366 votos a 2.365 foi registrado em Apiacá, no Sul capixaba, e representa também uma virada de Lula. 


No município, o presidente foi escolhido por 50,01% dos eleitores, enquanto o concorrente, por 49,99%. No primeiro turno, Lula havia recebido 45,28% dos votos válidos na cidade e Flávio, 49,4%.


Na primeira votação, a mesma vantagem estreita foi registrada em Vila Pavão, Noroeste capixaba. Lá, Lula havia sido escolhido por 2.976 eleitores e Flávio, por 2.975. Em segundo turno, o petista ampliou a vantagem na cidade, recebendo 3.301 votos, 164 a mais do que os 3.137 recebidos pelo oponente.


Já em Vila Valério, na Região Noroeste, onde Flávio Bolsonaro, no primeiro turno, havia obtido a vantagem de apenas 121 votos em relação a Lula, o resultado virou. A diferença entre os dois se manteve pequena, mas dessa vez o presidente foi votado por 160 eleitores a mais, somando 5.247 votos (50,77%), enquanto o concorrente recebeu 5.087 (49,23%).
Vista aérea de Apiacá
Vista aérea de Apiacá: cidade registrou a menor diferença entre os candidatos no 2º turno PMA/Divulgação

Na mesma região do Estado, em Água Doce do Norte, o resultado também foi acirrado. Lula foi votado por 216 eleitores a mais do que Flávio, somando 4.241 votos (51,31%) a 4.025 (48,69%). Anteriormente, a vantagem foi de 96 votos.


Em São Domingos do Norte, por sua vez, onde o mais votado recebeu 281 votos a mais do que o oponente, a vantagem ficou com Flávio. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi escolhido por 3.433 eleitores (52,13%) e o petista, por 3.152 (47,87%). No primeiro turno, foram 411 votos de diferença entre Flávio e Lula (3.271 a 2.860).


Flávio também garantiu pequena vantagem em Bom Jesus do Norte, no Sul capixaba. O candidato recebeu o voto de 288 eleitores a mais, somando 3.405 votos (52,21%) a seu favor e 3.117 (47,79%) para Lula. No primeiro turno, o candidato do PL foi escolhido por 3.286 eleitores (51,44%) e o petista, por 2.703 (42,31%).

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