Em cidade do ES, Lula vira e vence Flávio por apenas 1 voto

Das 18 cidades do Espírito Santo em que o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) garantiu vitória no segundo turno das Eleições 2026, em uma delas a diferença para o concorrente Flávio Bolsonaro (PL) foi de apenas um voto.

O resultado de 2.366 votos a 2.365 foi registrado em Apiacá, no Sul capixaba, e representa também uma virada de Lula.

No município, o presidente foi escolhido por 50,01% dos eleitores, enquanto o concorrente, por 49,99%. No primeiro turno, Lula havia recebido 45,28% dos votos válidos na cidade e Flávio, 49,4%.

Na primeira votação, a mesma vantagem estreita foi registrada em Vila Pavão, Noroeste capixaba. Lá, Lula havia sido escolhido por 2.976 eleitores e Flávio, por 2.975. Em segundo turno, o petista ampliou a vantagem na cidade, recebendo 3.301 votos, 164 a mais do que os 3.137 recebidos pelo oponente.

Já em Vila Valério, na Região Noroeste, onde Flávio Bolsonaro, no primeiro turno, havia obtido a vantagem de apenas 121 votos em relação a Lula, o resultado virou. A diferença entre os dois se manteve pequena, mas dessa vez o presidente foi votado por 160 eleitores a mais, somando 5.247 votos (50,77%), enquanto o concorrente recebeu 5.087 (49,23%).