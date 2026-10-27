Homem é assassinado a tiros após descer de carro em Vila Velha

Um homem foi morto a tiros na noite de segunda-feira (26), no bairro Jardim do Vale, em Vila Velha. Testemunhas contaram à polícia que a vítima chegou ao local em um carro prata, acompanhada de outros dois homens, que teriam efetuado os disparos.





Moradores da região ouviram os tiros por volta das 22h30. Mesmo baleado, o homem tentou fugir e correu por cerca de 150 metros, mas não conseguiu escapar. A polícia identificou três perfurações no corpo da vítima.





O crime aconteceu nas proximidades de um terreno baldio. Moradores suspeitam que o homem tenha sido levado de outro lugar até o bairro para ser assassinado.





* Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta.