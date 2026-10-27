Cirneco do etna: conheça o cachorro italiano de personalidade afetuosa 

O cirneco do etna é uma raça de cachorro originária da Sicília, na Itália, especialmente da região próxima ao vulcão Etna. Conforme o padrão da Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), sua história é bastante antiga, com registros em moedas e gravuras que indicam sua presença na região muitos séculos antes de Cristo. Embora existam teorias que relacionem seus ancestrais aos cães de caça do antigo Egito, pesquisas apontam para uma possível origem diretamente ligada ao território siciliano.